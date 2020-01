Borna

Heiß her ist es am Montagmorgen in Borna zugegangen. Nachdem sich vier Ladendiebe in einem Einkaufsmarkt am Alkoholregal bedienten, alarmierten Ladendetektive die Polizei. Doch der Hilferuf blieb nicht unbemerkt und so türmten die Männer mitsamt ihrer Beute – zehn Flaschen Whisky – in einem BMW 316.

Die Verfolgungsjagd endet am Baum

Im selben Moment traf die Polizei ein und nahm die Verfolgungsjagd auf. Um sich von den Beamten abzusetzen trat der Fahrer des Fluchtwagens aufs Gas. Seine Flucht hatte jedoch ein schnelles Ende: In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und raste gegen einen Baum. Seine drei Beifahrer konnte die Polizei am Unfallort stellen. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, wurde aber wenig später in der Deutzner Straße gestellt.

Die Männer im Alter von 33,34,45 und 46 Jahren müssen sich nun wegen Bandendiebstahls verantworten – der Fahrer (33) darüber hinaus wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter berauschenden Mitteln. Ein Schnelltest reagierte bei ihm positiv auf Amphetamine.

Von lvz/ hem