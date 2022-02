Wegen Abschied: Führungsposten im Pegauer Rathaus neu besetzt

Pegau

Er ist schon fast ein Urgestein, in Pegau bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund, ein Kenner in Sachen Bau und einer, der den Überblick behält, wenn es mal turbulent wird. Die Rede ist von Gunther Grothe, dem Bauamtsleiter der Stadt Pegau. Seit Jahrzehnten bereits arbeitet er in dieser Funktion im Rathaus, allerdings geht er nun in den Ruhestand. Etwas Schonfrist haben Baufirmen, Verwaltungsmitarbeiter und die Pegauer noch: Grothe bleibt ihnen bis zum Sommer erhalten.

Über seine Nachfolge hat der Stadtrat am Mittwochabend beraten. Und schon gleich einen Kandidaten ausgewählt. Patrick Kalisch wird den Amtsleiterposten zum 1. Juli übernehmen. Einstimmig gaben die Abgeordneten grünes Licht für die Personalie.

Patrick Kalisch ist vom Stadtrat zum neuen Leiter des Pegauer Bauamtes bestimmt worden. Bisher ist er dort unter anderem für Liegenschaften und Stadtsanierung zuständig. Quelle: Hans-Hermann Koch/Archiv

Was damit zusammenhängen dürfte, dass Kalisch längst kein Unbekannter für sie und die Stadt ist. Vielmehr arbeitet er bereits seit zehn Jahren im Pegauer Rathaus als Grothes Stellvertreter. Dabei hatte und hat er bei einigen wichtigen Bauvorhaben der Kommune den Hut auf.

Unter anderem war und ist er für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ Wiederau und aktuell beim Anbau an die Grundschule zuständig. Aus den Erfahrungen heraus erklärte deshalb Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos): „Herr Kalisch ist wirklich bestens geeignet und für die Aufgaben qualifiziert.“

Änderungen in Pegau wegen Elstertrebnitz

Während der Sitzung stand zudem eine weitere Personalentscheidung zur Debatte. Die da lautet, dass Doreen Wiesner ab 1. Juli die Stelle einer Sachgebietsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung besetzen wird. Hierbei stimmte der Stadtrat ebenfalls einmütig zu. Wiesner ist seit 2012 im Rathaus tätig. Ihre Arbeitsbereiche sind bisher Allgemeine Verwaltung/Personal/Wahlen, zudem hat sie sich zur Standesbeamtin qualifiziert.

Doreen Wiesner ist ab Juli Sachgebietsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung im Pegauer Rathaus. Quelle: Kathrin Haase

Einher geht das Personalkarussell zudem mit einer Änderung der Ämterstruktur im Pegauer Rathaus. Die nötig wird, weil es auch in Elstertrebnitz – seit 2002 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbarstadt – Änderungen im Sommer geben wird. Die Gemeinde hat künftig nicht nur einen hauptamtlichen Bürgermeister., Sie darf auch wieder eine Sachbearbeiterin/einen Sachbearbeiter für Hoch- und Tiefbau, Liegenschaften sowie allgemeine Ordnungsangelegenheiten geschäftigen.

Arbeit im Pegauer Bauamt wird wesentlich mehr

Auswirkungen hat das in Pegau insofern, dass die bislang beim Bauamt angesiedelte Aufgaben der Haupt- und Ordnungsverwaltung künftig an den Bereich der Kämmerei angedockt werden. Dort bekommen sie mit Wiesner eben eine eigene Leitung, unterhalb von Kämmerer Guido Voigt.

„Die Arbeit im Bauamt wird in absehbarer Zeit nicht weniger“, begründete Rathauschef Rösel die Entscheidung. „Im Gegenteil: Hier ist so viel zu tun, dass wir die Struktur jetzt ändern müssen.“

Von Julia Tonne