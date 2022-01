Pegau/Kieritzsch

Zwei magere Auftritte, dann war schon wieder Schluss. Mit der Karnevalseröffnung am 11. November vor dem Rathaus und einem Besuch beim befreundeten Verein CC-AS Miltitz am 13. November hatten sich die Pflichten fürs Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. bereits erschöpft. Alle anderen Veranstaltungen in der 58. Saison des Pegauer Karneval-Klubs (PKK) wurden corona-bedingt abgesagt.

Kein Tanztag, keine Abendgalas im Volkshaus, keine drei tollen Tage in der Schlosshalle, keine Umzüge, keine Besuche in den Kindereinrichtungen oder bei befreundeten Vereinen, kein Empfang in der Sächsischen Staatskanzlei. „Deshalb hängen wir noch eine zweite Saison dran, damit wir auch was davon haben“, erklären die beiden, die in Kieritzsch seinen Lebensmittelpunkt haben. „Unsere Vorgänger Diana und David waren auch zwei Jahre im Amt, es muss sich ja irgendwie lohnen.“

Saskia und Felix Graichen mit dem Pegauer Rathausschlüssel. Ihre Amtszeit wird sich über zwei Karnevalsaisons erstrecken. Quelle: privat

Wechsel von den Burgnarren nach Pegau

Der närrische Schalk sitzt Saskia und Felix Graichen schon lange im Nacken. Die gebürtige Leipzigerin ist im Groitzscher Ortsteil Cöllnitz aufgewachsen und verstärkte schon früh die Tanzgruppen beim Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“. Später wechselte sie in die Funkengarde und in den Tanzclub Rot-Weiß des Pegauer Karneval-Klubs.

Hier lernte sie weitere Gleichgesinnte kennen. So auch Felix aus Hohendorf, der zum festen Stamm von Rot-Weiß gehörte und mit der „Jump Crew Pegau“ sogar eine eigene Tanzgruppe auf die Beine stellte. „Die gibt es mittlerweile nicht mehr“, sagt der 31-Jährige. Heute ist er festes Mitglied im Deko-Team des PKK, und Saskia tanzt in der Prinzengarde.

Neutrales Blau und Silber für die Karnevalsroben

Dass sie einmal Prinz und Prinzessin Karneval werden wollen, war beiden schon lange klar. Irgendwann kam Präsident Heiko Günther auf sie zu und stellte die Frage aller Fragen. „Wir haben Ja gesagt“, erinnert sich Felix Graichen an den besonderen Moment, „da mussten wir nicht lange überlegen.“

Ihre Roben ließen sich die Kieritzscher in neutralem Blau und Silber anfertigen. „Grün oder Rot hätten mir zwar auch gefallen“, meint Saskia I. „Aber es sollte ja auch Felix gefallen, und Blau können wir beide tragen.“

Die äußere Verwandlung von einer jungen Mutter und Physiotherapeutin zur Pegauer Karnevalsprinzessin dauert im Schnitt anderthalb Stunden. „Das Kleid anzuziehen, ist noch das Wenigste. Ich habe nicht viel Tüll dabei.“ Umso länger benötigt die 33-Jährige für Make-up, Frisur und das Aufsetzen des Krönchens.

Ihr Mann erledigt das Umdekorieren vom Familienvater und Ingenieur in der Schieneninstandhaltung zum Faschingsprinz innerhalb von fünf Minuten. „Je nachdem, ob ich eine lange oder kurze Unterhose drunterziehen muss“, meint er schmunzelnd.

Familie steht hinter dem Prinzenpaar

Aus dem Familien- und Freundeskreis bekommt das Paar große Unterstützung für seine hoheitlichen Aufgaben. „Unsere Eltern und Geschwister haben sich sehr für uns gefreut“, erzählt Saskia Graichen. „Sie springen auch bei der Kinderbetreuung mit ein, wenn wir mal unterwegs sind. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar.“

Doch mit den repräsentativen Pflichten müssen die Hobby-Blaublüter noch eine Weile warten. Die 58. Saison des PKK ist wegen der Pandemie so gut wie abgehakt. Bis das nächste Mal „Pegau Helau“ erklingt, werden noch ein paar Monate ins Land gehen. Bis dahin hat das vierjährige Söhnchen Hannes seine Eltern ganz für sich allein.

Von Kathrin Haase