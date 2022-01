Wegen Corona: Grundschule in Borna-West geschlossen

Borna

In Borna muss erneut eine Schule vollständig geschlossen bleiben. Diesmal betrifft es die Grundschule „Kinder dieser Welt“ in West. Laut der Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus bleiben die Türen vom 25. bis einschließlich 31. Januar zu. Und zwar nicht nur die der Schule, sondern auch die des Hortes. In den Tagen zuvor war bereits für drei Klassen Quarantäne verhängt worden.

Die Schließung wurde nötig, weil nun in jeder Klasse zunächst mehrere Schnelltests positiv ausfielen und die anschließenden PCR-Tests dieses Ergebnis bestätigten, dass sich zahlreiche Schüler mit dem Corona-Virus infiziert hatten. „Das Infektionsgeschehen ist mithin so, dass die begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Schule und im Hort bei Fortführung einer Präsenzbeschulung besteht“, heißt es deshalb in der Allgemeinverfügung. Um den Lehrstoff nicht zu versäumen, solle „eine von der Schule organisierte häusliche Lernzeit stattfinden“.

Nur Notbetreuung im Hort

Die Schließung stellt viele Eltern vor das Problem der Betreuung des Nachwuchses. Denn neben den Lehrern im direkten Unterricht dürfen sich ebenso wenig die Horterzieherinnen in der normalen Weise um die Mädchen und Jungen kümmern. Lediglich eine Notbetreuung für die Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen ist gestattet.

Die Grundschule in Borna-West konnte sich recht lange gegen eine corona-bedingte Schließung behaupten. Viele Schulen – auch in unmittelbarer Nachbarschaft – mussten bereits im vergangenen Jahr den Präsenzunterricht aussetzen und die Schüler in die häusliche Lernzeit schicken.

