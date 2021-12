Neukieritzsch/Lobstädt

Mehr können sie nicht tun: Rainer Hellriegel, 79 Jahre, Chef des Männerchores Lobstädt, und Hanno Wolf, 73, Vorsitzender der Liedertafel Regis-Breitingen, wuchten ein großes Schild auf die Bühne des Saales im Kastanienhof in Lobstädt. „300 Jahre Chorgesang im Pleißetal“ steht darauf. Eigentlich sollte die Tafel jetzt an der Bühnendecke hängen, als Blickfang für ein rauschendes Sängerfest.

Pandemie schlägt aufs Gemüt und ins Kontor

Wer den beiden Männern bei dieser Gelegenheit in die Gesichter schaut, liest darin, was die Corona-Pandemie jenseits von Krankheit und Tod noch Schlimmes anrichtet. „Ich war fertig“, gesteht Hellriegel, wie er sich fühlte, als der erweiterte Vorstand beider Chöre an einem Donnerstag Mitte November die Reißleine zog und das einzigartige Doppeljubiläum absagte.

Einen Tag später kam dann das Verbot des Chorverbandes für alle Veranstaltungen und Proben. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden Chöre die Letzten, die noch im Kalender von „Kastanienhof“-Wirt Inko Bode standen. Alle anderen – Vereine, Familien, Firmen – hatten ihre Veranstaltungen und Feiern bereits abgesagt.

Zwei Jahrhundertwenden, zwei Weltkriege

Nun also auch diese. Was angesichts der aktuellen Situation wohl als vernünftige Entscheidung eingeschätzt werden muss, dennoch schmerzt es trotzdem sehr. Auf den Tag genau am 4. Dezember vor 175 Jahren hatten sich 21 Herren zum Männergesangsverein Lobstädt zusammengeschlossen. Womöglich im selben Lokal, in dem dieser jetzt beheimatet ist. Zumindest fand hier, im Gasthof „Zur Stadt Altenburg“, dem heutigen Wirtshaus „Zum Kastanienhof“, ein Jahr später das erste Stiftungsfest statt.

1846 also. Erst drei Jahre später gab es die erste Deutsche Reichsverfassung, auf die Patentierung des erste Automobils musste gar noch 40 Jahre gewartet werden. Der Chor erlebte zwei Jahrhundertwenden, überstand zwei Weltkriege und mehrere politische Umstürze. Das gilt auch für die 125 Jahre alte Liedertafel Regis-Breitingen, gegründet am 1. Oktober 1896 als Gesangsverein.

Wenig Hoffnung für nächste große Jubiläen

So viel Tradition und Geschichte wären zu feiern gewesen am 4. Dezember. Zumal ein Ereignis wie dieses nicht wiederkommen dürfte. Allein schon deshalb, weil klassische Männerchöre offenbar eine aussterbende Sparte sind, wie die zwei Vorsitzenden selbst traurig einschätzen. Es würde an an ein Wunder grenzen, wenn beide Chöre, deren Mitglieder in Regis alle und in Lobstädt zu mehr als zwei Drittel über 70 sind, in 25 Jahren noch existieren. Dann wären sie zusammen 350 Jahre alt.

Eingerostete Stimmen der Sänger

Die Sänger aus Regis-Breitingen und Lobstädt gaben sich wie die meisten Menschen im Sommer der trügerischen Hoffnung hin, die Pandemie könnte überstanden sein. Im Juli probten sie erstmals wieder gemeinsam, so wie sie es seit 2019 tun. Seit 2007 schon haben sie mit Joachim Rose einen gemeinsamen Chorleiter und treten immer vereint auf.

Im September begannen sie, für das große Fest mit Ehrengästen und vielen Chören zu üben. Nichts Neues, sondern „bewährtes Liedgut“, wie Hanno Wolf sagt. Denn in der langen Corona-Zwangspause von Oktober 2020 bis Juli 2021 „waren bei den meisten die Stimmen eingerostet“. Nach ein paar Wochen, kurz vor dem großen Jubiläum, sei der Chorleiter aber schon wieder zufrieden gewesen.

Wenigstens etwas Licht im Dunkel der Zeit. Sänger und Feuerwehrleute haben in Lobstädt wieder gemeinsam den Schwibbogen aufgestellt. Quelle: privat

Schon wieder keine Weihnachtslieder

Alle, sagen Wolf und Hellriegel, seien dabei geblieben, niemand habe dem Chor den Rücken gekehrt. Sie wissen auch nicht, dass einer der Sänger an Covid-19 erkrankt wäre. Trotzdem werden sie nun auch in diesem Jahr, wie schon im vergangenen, keine Weihnachtslieder gemeinsam singen. Vor zwei Jahren traten die Männer zuletzt auf einem Weihnachtskonzert auf. Ihr einziger Auftritt in diesem Jahr wird wohl der vom Oktober im Pflegeheim „St. Barbara“ in Regis-Breitingen bleiben.

Trotz Düsternis Hoffnung und etwas Licht

„Es ist ein Jammer“, seufzt der Lobstädter Rainer Hellriegel. Und seinem Sangesbruder aus Regis entfährt der Satz: „Das geht hier alles kaputt.“ Damit meint er nicht nur die düstere Situation der Chöre, sondern auch die für den „Kastanienhof“-Wirt, bei dem sie seit Jahren in einem Vereinszimmer proben und der ihnen dafür zuletzt, des größeren Raumes wegen, den Saal zur Verfügung stellte.

Hoffnung haben sie dennoch. Das große Jubiläum wollen sie unbedingt nachfeiern. „Zu irgendeinem Zeitpunkt im nächsten Jahr“, sagt Wolf. „Sobald es geht“, fügt Hellriegel hinzu. Damit es in all der Dunkelheit wenigstens etwas Licht gibt, so der Lobstädter Chor-Vorsitzende, haben die Sänger gemeinsam mit der Lobstädter Feuerwehr wieder den großen Schwibbogen vor dem Gerätehaus gegenüber vom „Kastanienhof“ aufgestellt. Zumindest das konnte die Pandemie nicht verhindern.

Von André Neumann