Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben, so lange es geht. Das ist ein Regierungs-Versprechen trotz der verschärften Regeln in der Pandemie-Bekämpfung. Dennoch müssen jetzt sieben weitere Schulen im Landkreis Leipzig komplett oder teilweise wegen Corona schließen.

Die Grundschulen in Bad Lausick (v. l.) und Kitzscher sind vorerst komplett geschlossen. In der Oberschule Böhlen (Stadt Grimma) muss nur die neunte Klasse in Quarantäne. Quelle: LVZ