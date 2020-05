Wegen Coronagefahr: Lutherlauf in Borna fällt aus

Borna

Als Martin Luther einst seinen Weg von Altenburg nach Borna zurücklegte, war er vermutlich allein unterwegs. Wie er sich dabei gefühlt haben könnte, können Läufer und Wanderer in diesem Jahr selbst nachempfinden. Und zwar einzeln. Denn der beliebte Lutherlauf und die -wanderung, die in diesem Jahr am 29. August hätten stattfinden sollen, sind von der Stadtverwaltung Borna abgesagt worden. „Die nicht absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zwingen uns zu diesem schwierigen Schritt“, heißt es aus dem Rathaus.

Höhepunkt in der Region

In den vergangenen Jahren hatten sich die Läufe zu einem echten Höhepunkt in der Region gemausert. Mehrere hundert Sportler ließen sich das Ereignis nicht entgehen und nahmen die historische Strecke unter ihre Füße, um auf den Spuren des großen Reformators die Region zu entdecken. „Umso mehr tut es mir leid, dass wir die Lutherwanderung und den Lutherlauf absagen müssen“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke.

Nächster Lauf im Jahr 2021

Allerdings: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, macht die Rathauschefin deutlich. Beide Veranstaltungen würden im nächsten Jahr wieder im Kalender stehen – dann am 28. August. Ich kann schon heute versprechen, dass wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Stadt Altenburg wieder perfekt organisierte Veranstaltungen für alle Sportbegeisterten anbieten werden“, macht Luedtke deutlich. Alle bereits angemeldeten Teilnehmer würden persönlich von der Stadtverwaltung informiert, eventuell geleistete Startgebühren selbstverständlich unkompliziert zurückerstattet.

Und bis dahin könne jeder Läufer für sich alleine losziehen.

Von Julia Tonne