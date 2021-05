Wegen Reitschule Pegau: 700 Unterschriften für Erhalt der Lärmschutzwand

Pegau

Eine Welle der moralischen Unterstützung erreicht in diesen Tagen die Reitschule von Antje Klemm am Pegauer Schützenplatz. 700 Unterschriften hat die 50-Jährige bis zum Dienstag in einer Online-Petition gesammelt, um damit gegen den Rückbau der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 2 zu protestieren. Denn das würde für ihre Reitschule, die im Herbst ihr 15-jähriges Bestehen feiert, das Aus bedeuten.

Hohes Verkehrsaufkommen auf der B 2

Bisher schluckt das Bauwerk sämtlichen Verkehrslärm von der stark befahrenen Straße. Ohne diesen Schallschutz sei es auf dem angrenzenden Reitplatz denkbar, dass die Pferde bei scheppernden Lkw-Ladungen und aufheulenden Motorrädern scheuen. Immerhin ist das Verkehrsaufkommen aufgrund der Nähe zu den Städten Leipzig, Zeitz und Gera sowie der Verbindung zu den Autobahnen 4, 9 und 38 enorm.

„Für erfahrene Reiter ist das sicherlich aufzufangen, aber nicht für die Kinder, die gerade mit dem Reiten anfangen“, so die Pferdewirtschaftsmeisterin. Wie berichtet, plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Abriss der Schallschutzwand. Das sei kostengünstiger als die Sanierung des Anfang der 1990er-Jahre errichteten Bauwerkes.

Rückendeckung vom Pegauer Stadtrat

Rückendeckung erhält Antje Klemm ebenso vom Pegauer Stadtrat. Kurt Brause (Wählervereinigung Pro Pegau) schätzt ihr Engagement für die Kinder und Jugendlichen sowie die „Ausstrahlung, die sie mit ihrer Reitschule für die ganze Region hat. Wir sollten sie unbedingt unterstützen“, sagte er in der Ratssitzung. Zugleich erinnerte Brause an die Zeit, als es um die Entscheidung ging, die Halle am Schützenplatz abzureißen oder zu erhalten. „Antje Klemm hatte sich für die Halle eingesetzt und damit etwas Gutes für die Stadt geschaffen.“

Sein Fraktionskollege Heiko Günther forderte das Gremium schließlich auf, sich geschlossen zu positionieren, „dass diese Wand erhalten bleibt“. Auch Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) signalisierte den Willen der Stadtverwaltung, mit Antje Klemm gegen die Abrisspläne des Lasuv vorzugehen und gemeinsam Lösungen zu suchen.

Online-Petition geht noch weiter

„Es gibt derzeit zwei verschiedene Aussagen des Lasuv“, erläutert die Pegauerin, die noch immer nichts Schriftliches über den geplanten Abriss vorliegen hat. „Am Telefon wurde mir erklärt, dass die Schallschutzwand im Herbst abgerissen werden soll. Anderen wurde gesagt, dass die Entscheidung noch aussteht. Was ist denn nun richtig?“

Fakt ist: Die Online-Petition geht weiter, jede einzelne Unterschrift sei wichtig zum Argumentieren. „Diese schicken wir an das Lasuv nach Dresden und zeigen damit unseren Protest gegen die Abrisspläne. Mehr kann ich im Moment nicht machen.“

