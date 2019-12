Weihnachten im Knast: Spenden gesucht für Häftlinge in Regis

Regis-Breitingen

Es ist ein Gottesdienst der anderen Art. Wenn Pfarrerin Ulrike Franke aus Regis-Breitingen am Vormittag des Heiligen Abend in der Aula der Jugendstrafvollzugsanstalt (JVA) Regis zur Christvesper einlädt, hat sie junge Männer vor sich, von denen nicht allzu viele schon einmal in einer Kirche gewesen sein dürften. Dennoch wird es so normal zugehen, wie es hinter Gittern möglich ist, „Stille Nacht“ und „Oh Du fröhliche“ inklusive.

Über 40 Leute beim Gottesdienst im Regiser Gefängnis

Mehr als 40 Häftlinge kamen vor Jahresfrist am 24. Dezember. Keineswegs spontan, wer zum Gottesdienst will, der muss sich vorher anmelden. Pfarrerin Franke, neben ihrer Gemeinde auch für die JVA zuständig, weiß, dass sie mit ihrem Heiligabend-Gottesdienst kaum einen der jungen Männer damit näher an die Kirche bringen kann. Wohl aber ist ein Tag wie Heiligabend hinter Gittern auch für harte Kerle nur schwer zu ertragen. Die Pfarrerin: „Das ist schlimm“, was auch für Silvester gilt. Für die Gefangenen ist der Gottesdienst auch eine Möglichkeit, andere Häftlinge zu treffen, denen sie ansonsten nicht begegnen.

Junge Gemeinde Zwenkau kommt nach Regis

Auch in diesem Jahr gibt es ein Krippenspiel, dass sich freilich von dem, was Christvesper-Besucher üblicherweise erleben, unterscheidet. So ist kein Gefangener bereit, die Rolle der Maria zu übernehmen. Dafür sind in diesem Jahr Jugendliche von draußen zu Gast – aus der Jungen Gemeinde Zwenkau. Und spätestens dann kann es aufregend werden: Zur Jungen Gemeinde gehören, natürlich, auch Mädchen.

Jugendrichterin Ute McKendry leitet den Jugendarrest in Regis-Breitingen. Blick in eine Arrest-Zelle. Quelle: Thomas Kube

Christbaumspende von der Regiser Gärtnerei Rother

Ulrike Franke bringt auch einen Christbaum mit, den die Regiser Gärtnerei Rother gespendet hat. Geschmückt wird er mit elektrischen Kerzen und gelben Papiersternen. Mit denen hat es eine besondere Bewandtnis. Darauf sollen die jungen Leute, so wie schon vor Jahresfrist, die Namen von Menschen schreiben, die sie gerade zu Weihnachten ganz besonders vermissen – Eltern, Geschwister, Freunde. „Dadurch sind sie wenigstens in gewisser Weise mit anwesend.“

Für einen besonderen Klang wird während des Gottesdienstes, dem auch Moslems als Gefangene beiwohnen, ein Posaunenchor aus Häftlingen sorgen. Sie proben jeden Dienstagabend unter professioneller Anleitung im Gefängnis.

Der Knast in Regis hat auch eine Suchttherapiestation. Quelle: Jens Paul Taubert

Krippe mit Geschenken

Von besonderer Bedeutung ist zudem eine Krippe. Sie ist während des Gottesdienstes, bei dem es im Anschluss noch Kaffee und Kekse für die jungen Männer gibt, abgedeckt. Darin befinden sich Geschenke, die dann verteilt werden und bei denen es sich um Spenden handelt. Noch bis zum 19. Dezember sammelt Pfarrerin Franke. Entgegengenommen werden, durchsichtig in Folie verpackt und zusammengebunden, eine Tafel Schokolade, die weder Alkohol enthalten noch hohl sein darf, ein Notizbuch A5 oder A6, ein Duschbad sowie eine Packung Buntstifte.

Die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen im winterlichen Dunkel. Quelle: Jens Paul Taubert

Buntstifte mit Bedeutung

Buntstifte? „Ja“, erläutert Ulrike Franke und begründet das weniger damit, dass die sich länger halten als etwa Filzstifte. Die Stifte haben aber im Gefängnis, wo die meisten Häftlinge keinen eigenen Fernseher oder auch nur ein Radio haben und auch Handys außer Reichweite sind, eine ganz andere Bedeutung. „Da fangen viele zu malen an.“ Oder auch zu lesen, was sie außerhalb der Gefängnismauern kaum machen würden.

Weihnachtsgruß für die Häftlinge

Spenden für die Häftlinge, die nach Möglichkeit auch mit einem Weihnachtsgruß versehen sein sollten, können noch bis zum 19. Dezember bei Pfarrerin Franke in der Pestalozzistraße 5 in Regis-Breitingen oder in anderen Pfarrhäusern im Leipziger Land abgegeben werden.

Von Nikos Natsidis