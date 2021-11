Borna

Die Corona-Zahlen steigen, und damit nehmen auch die Probleme in der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land zu. Speziell, was die Gottesdienste anbelangt. Dabei laufen die schon seit geraumer Zeit pandemie-konform. Wie es aber zu Weihnachten aussieht, „da bin ich skeptisch“, sagt Pfarrer Reinhard Junghans.

Zwar geht es, etwa beim Abendmahl im Gottesdienst, schon seit Längerem ausgesprochen hygienisch zu. Den Teilnehmern werden Einzelkelche für den Messwein gereicht, die Hostien liegen auf einem Tablett. Was aber passiert, wenn die Corona-Zahlen weiter in die Höhe gehen, ist unklar.

Zahl der Gottesdienstbesucher ist überschaubar

Dabei ist die Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz ohnehin überschaubar. „Vielleicht 25 oder 35“, so Junghans. Oder auch mal 40 Leute. Das sind bei 1200 Gemeindegliedern gerade einmal drei Prozent. Um wenigstens auf fünf Prozent zu kommen, müsste die Kirche mit 60 Leuten gefüllt sein.

Bestimmte Reihen sind gesperrt

Dabei werden wegen Covid-19 ohnehin längst nicht alle Plätze freigegeben. Bestimmte Reihen sind gesperrt, zudem gelten die üblichen Abstandsregeln. Immerhin lässt die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen den Gemeinden insofern eine gewisse Freiheit, weil in den Kirchen weder die 2-G- noch die 3-G-Regel gilt.

In den Gruppen gilt derzeit 3 G

Anders sieht es bei Kirchenkreisen und -gruppen aus. Derzeit finden die unter Einhaltung der 3-G-Regel statt. Sollten die Vorschriften strenger werden, sind Zusammenkünfte überhaupt nicht mehr möglich.

Pfarrer: Ungeimpfte nicht ausgrenzen

Ungeimpfte sollten nicht ausgegrenzt werden, erklärt Pfarrer Junghans. „Das wäre dann kein Glücksgefühl mehr für die Gemeinde.“ Immerhin: Im Vorstand der Emmauskirchgemeinde gibt es bei diesem Thema kaum heftige Diskussionen. Das ist bei anderen Kirchgemeinde-Vorständen nicht so, weiß er.

Keine Familiengottesdienste

Dass sich die Zahl der Gottesdienstbesucher in Grenzen hält, lässt sich nach Angaben des Pfarrers auch damit erklären, dass Corona größere Veranstaltungen, etwa Familiengottesdienste, weitgehend verhindert.

Ohnehin laufen die Gottesdienste gewissermaßen auf Sparflamme. Gesungen werden darf nur einmal – am Ende des Gottesdienstes. Ansonsten erklingt nur Orgelmusik.

Weihnachten mit Anmeldung?

Pfarrer Junghans fürchtet, dass es zu Weihnachten wieder ähnlich wird wie vor einem Jahr. Damals war der Besuch der Festgottesdienste nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Allerdings erschien dann ein Viertel der angemeldeten Besucher nicht, und die Plätze blieben leer.

Kontrollen nur begrenzt möglich

Kontrollen der Gottesdienstbesucher sind nur in begrenztem Maße möglich. „Da müssen wir uns schon auf die Angaben der Leute verlassen.“ Junghans überlegt deshalb, Gottesdienstbesuchern Tests anzubieten. Die würde die Gemeinde besorgen, und sie wären kostenlos.

Von Nikos Natsidis