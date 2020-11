Weihnachten mit Corona: Wie Gottesdienste in und um Borna aussehen könnten

Borna

Corona stellt auch die Katholiken in und um Borna vor besondere Herausforderungen. Ganz besonders mit Blick auf Weihnachten. „Dabei müssen wir vielleicht auch neue Wege gehen“, sagt Kaplan Thomas Wiesner. Er ist zuständig für die Gemeinde St. Joseph in Borna sowie St. Benno in Geithain und Bad Lausick.

Am Heiligen Abend vielleicht ins Freie einladen

Es gebe durchaus den Gedanken, am Heiligen Abend ins Freie einzuladen, so Wiesner weiter. Es sei aber offen, „ob diese Idee von allen getragen wird“. Hinzu kommt, dass es im Raum Borna eine Reihe von Gottesdienstorten gibt – neben Borna, Geithain und Bad Lausick auch Deutzen und Frohburg. Und überall werde ein Weihnachtsgottesdienst vor Ort erwartet. Unter Pandemiebedingungen ein besonders schwieriges Unterfangen, weil sich längst nicht jeder Raum derart nutzen lässt, dass sämtliche Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Platz in der Geithainer Nikolaikirche

„Wenn wir den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einhalten wollen, haben wir nicht so viel Spielraum“, macht der Kaplan klar. In Geithain komme dafür vielleicht die Nikolaikirche in Frage. In die Kirche in der Stauffenbergstraße passen unter Einhaltung der Mindestabstände 40, 45 oder vielleicht auch 50 Leute.

Neue Pfarrei im Mai gegründet

Wie sich die Weihnachtstage gestalten lassen, darüber soll innerhalb der Pfarrei „Heilige Edith von Stein“ beraten werden, zu der Borna, Geithain und Bad Lausick gehören. Sie wurde im Mai mit dem Hauptsitz Limbach-Oberfrohna gegründet. Allerdings hat Kaplan Wiesner festgestellt, dass es wegen Corona auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Gemeindegliedern gibt. Im Frühjahr war der Besuch der Kirche eher verhalten.

Von Nikos Natsidis