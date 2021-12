Weihnachtliche Entdeckertour durch Pegaus Innenstadt

Pegau

Es ist nichts Großes und nichts Spektakuläres, sagt Eva Reiprich über die erste Advents-Entdeckertour in Pegau. „Mein Gedanke war, dass die Menschen bei einem abendlichen Spaziergang nicht nur an den Schaufenstern vorbeigehen, sondern auch davor stehenbleiben und genau hingucken.“ Nach ähnlichen Entdeckertouren in den vergangenen Monaten, verbunden mit kleinen Schatzsuchen, hat sich die Pfarrersfrau und Gemeindepädagogin für die Weihnachtszeit etwas ganz besonderes überlegt.

Fast 1,20 Meter groß sind diese beiden Hirtenfiguren, die auf der Advents-Entdeckertour in Pegau zum genauen Hinsehen einladen. Quelle: Torsten Reiprich

Weihnachtlich geschmückte Fenster entdecken

Wie bei einer Schnitzeljagd hat sie acht Figuren aus der Weihnachtsgeschichte, darunter Maria und Joseph, die Heiligen Könige und Hirten am Lagerfeuer auf insgesamt vier Stationen verteilt. Deren Spur zieht sich vom „Blauen Haus“ in der Zeitzer Straße bis zum Pfarramt am Kirchplatz.

„Der Advent ist die Zeit des Wartens und Wanderns“, so die Pegauerin. „Alle sind auf dem Weg zum großen Ziel und der Verheißung von Jesu Geburt.“ Eva Reiprich will die Pegauer und Gäste in der Vorweihnachtszeit zu einem kleinen Rundgang einladen, auf dem sie ganz bewusst nach den Figuren Ausschau halten und nebenbei weitere geschmückte Fenster entdecken.

„Kleinigkeit Advent in die Innenstadt zaubern“

Wenn es corona-bedingt schon keine Veranstaltungen, Märkte und Konzerte geben kann, sei es wichtig, „wenigstens eine Kleinigkeit Advent in die Innenstadt zu zaubern“, so ihre Worte. Alle Ladenbesitzer, die sie für die Aktion angesprochen hatte, waren sofort begeistert und stellten ihr Schaufenster zur Verfügung. „Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Bis zum 22. Dezember stehen die Weihnachtsfiguren noch in den Schaufenstern. Dann werden sie eingesammelt und können am Heiligabend in der Stadtkirche bewundert werden.

