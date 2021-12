Weihnachtliche Straßenmusik an Sonnabenden in Rötha und Ortsteilen

Rötha

In Grimma ist es der Polarexpress, der als weihnachtlicher Traktorkonvoi über die Dörfer rollt – in Rötha gibt es weihnachtliche Straßenmusik. Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) hat sich Letzteres für seine Stadt ausgedacht als kleinen Ersatz für den ausgefallenen Adventsmarkt und die abgesagte Seniorenweihnachtsfeier.

Vor einer Woche, am Tag des abgesagten Adventsnachmittags auf dem Markt, hatte das Stadtoberhaupt fünf musikalische Schüler des Evangelischen Gymnasiums „Lernwelten“ in Großdeuben engagiert. Die ließen auf dem Markt, danach auf dem Töpferplatz und auch noch im Rietzschketal ihre Blasinstrumente erklingen und spielten weihnachtliche Musik.

Philharmonie-Bläser spielen am 11. Dezember in Espenhain

Angekündigt waren die Auftritte nur mit ein wenig Mundpropaganda. Darüber hinaus setzte der Bürgermeister auf die Wirkungsweise von Straßenmusik. Wenn sie erklingt, werden die Menschen aufmerksam. Und tatsächlich blieben einige Passanten stehen, hörten Leute an offenen Fenstern zu.

Am 11. Dezember bringt Eichhorn die Röthaer Adventsmusik in die Ortsteile. Diesmal wird sie dargeboten von zwei Musikern der Sächsischen Bläserphilharmonie. Die geben zuerst gegen 16 Uhr ein Ständchen am Netto-Markt in Espenhain. Danach zieht das Duo weiter nach Mölbis (gegen 16.30 Uhr), nach Dahlitzsch und vielleicht auch noch nach Oelzschau, kündigt der Bürgermeister an.

Am 18. Dezember besinnliche Klänge in Rötha

Eine dritte Adventsmusik plant Eichhorn für den 18. Dezember, vor dem vierten Advent. Dann werden voraussichtlich wieder zwei Bläser der Philharmonie in Rötha für ein paar besinnliche Momente sorgen. Dieser Auftritt soll auch ein Ersatz sein für die kleine Adventsmusik, die am vierten Advent in der Marienkirche vorgesehen war. „Die“, bedauert Eichhorn, der auch Vorsitzender des Marienkirchen-Fördervereins ist, „werden wir absagen müssen.“

Lesen Sie auch

Von an