Weihnachtlicher Zugverkehr in Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Im Vorgarten von Jürgen Stenzel ist in der Weihnachtszeit mächtig viel los. Sobald jemand die beiden Knöpfe am Tor betätigt, rattern zwei Züge gemütlich durchs Dickicht und sorgen für große Freude. „Drücken“ steht draußen am Gartenzaun, und damit ist ausnahmsweise nicht die Hausklingel gemeint.

Beim Drücker 1 fährt der Weihnachtsmann im letzten Personenzugwaggon mit. Beim Drücker 2 sind die Weihnachtsgeschenke auf dem Güterzug fast zwei Runden unterwegs. Die gesamte Fahrtdauer der Gartenbahn vom Typ 45 beträgt rund zwei Minuten und wird über zwei Zeitschalt-Relais geregelt, erklärt Bastler Stenzel.

Jürgen Stenzel bringt die Lok für seine weihnachtliche Gartenbahn aufs Gleis. Im Hintergrund steht der kleine Ben, gleich geht er zum Drücker. Quelle: Mathias Bierende

Mit seiner schicken Gartenbahn hat sich der Elstertrebnitzer seinen eigenen kleinen Spielplatz vorm Haus aufgestellt. „Es ist einfach mein weihnachtliches Hobby, von dem auch die anderen etwas haben. Damit kann ich Kindern und Eltern eine kleine Freude am Zaun machen. Zum Glück gibt es kein Gedränge.“

Für die weihnachtliche Deko entlang der Gartenbahn sorgt Steffi Stenzel. Quelle: Mathias Bierende

Viele Ideen für eine märchenhafte Deko

Die Idee zu dieser Weihnachtsbahn hatte Jürgen Stenzel schon als Vorrentner. „Mein Hobby war und ist eine 45-Millimeter-Gartenbahn. Die steht noch heute auf dem Boden.“ Doch vor gut sechs Jahren setzte er den Gedanken endlich in die Tat um, einen Schienenkreis im Vorgarten aufzubauen. Etwas mehr als zwei Wochen benötigte der Modellbahner, um die Auflage für die Gleise und etwas Technik herzurichten.

„Das muss ja alles gerade, ohne Bodenwellen sein“, erklärt er. Die erste Gleislänge im ovalen Kreis umfasste 15 Meter. Ehefrau Steffi kümmerte sich unterdessen um die winterliche Deko. Das macht sie gern. Sie hat auch schon neue Ideen für das nächste Jahr. „Hänsel und Gretel, Pfefferkuchenhaus und die Rentiere am Schlitten haben wir alle selbst ausgesägt und bemalt“, sagt Steffi. 2022 soll ein weiteres Märchen dazukommen.

Die Gartenbahn von Jürgen Stenzel in Elstertrebnitz ist für viele Dorfbewohner ein Hingucker. Quelle: Mathias Bierende

Als der Weihnachtsmann in den Gleisen lag

In den Anfangsjahren drehte der Zug ununterbrochen mit Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung seine Runden, egal, ob Zuschauer da waren oder nicht. 2019 installierte der Bastler ein Bedarfs-Fahren sowie ein zweites Gleis mit etwa 20 Meter Länge. An der Gartenpforte liegen jetzt vier Gleise sowie ein Behelfsübergang zum Haus.

Wenn alles zeitmäßig passt, gibt es eine Zugbegegnung am Tor. Wer genau hinhört, kann sogar das Schnaufen und Pfeifen der Lok hören. Größere Havarien und Unfälle hat es bis auf eine Ausnahme nicht gegeben. „Beim letzten Sturm“, erinnert sich Jürgen Stenzel, „da lag einiges, nicht nur der Weihnachtsmann, zwischen den Gleisen.“

Von Mathias Bierende