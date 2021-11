Kitzscher

Das passende und gewünschte Weihnachtsgeschenk zu bekommen, soll ja in diesem Jahr durchaus kompliziert sein. Hersteller und Händler klagen schon lange vor dem Fest über Lieferengpässe bei vielen Produkten. Kunst könnte die Alternative sein. In Kitzscher können Interessenten diesbezüglich ab 7. November fündig werden. In einer Ausstellung, die mit einem Jahr Verspätung gezeigt wird.

Weihnachtsschau mit Ölbildern und Keramiken

Denn an diesem Sonntag eröffnet der Heimatverein im Heimatmuseum seine Weihnachtsausstellung mit üppigen Ölbildern und kunstvollen Keramiken. Alle Stücke werden auch zum Verkauf angeboten.

Die Schöpfer des Gezeigten sind Bärbel und Günther Mika. Sie leben im Bornaer Ortsteil Haubitz, wo sie auch ihre Ateliers haben und eine Galerie betreiben. Das Paar lernte sich Anfang der 1980er-Jahre kennen. Sie leitete damals eine Galerie namens „Torladen“ in Borna. Etwa um diese Zeit begann auch er, sich mit keramischen Arbeiten zu beschäftigen.

Künstler lange Zeit Zahnarzt in Kitzscher

Günther Mika (68) ist in Kitzscher aber vor allem als langjähriger Zahnarzt bekannt. Erst im vergangenen Sommer setzte er sich beruflich zur Ruhe. Seine Kollegin betreibt die Praxis in der Straße der Einheit weiter. Jetzt gehen beide Mikas nur noch ihrer Kunst nach, wobei in seinem Fall mittlerweile die Malerei überwiegt.

Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit großformatigen Ölbildern. Die überwiegend expressionistischen Landschaftsmotive werden gespachtelt, nicht mit dem Pinsel gemalt. Mit den eigenen Keramiken und denen seiner Frau gehen sie mystische Verbindungen ein.

Günther Mika, lange Zeit malender Zahnarzt, hat seine Bilder vor einigen Jahren im Amtsgericht Borna gezeigt. Quelle: Nikos Natsidis

Die tönernen Arbeiten aus dem Hause Mika teilt der Künstler übrigens in Freibranderamik und Elektrokeramik ein. Die Kunstwerke der letzteren Gattung werden auf moderne Weise in einem elektrischen Ofen gebrannt. Zweimal im Jahr heizt das Paar aber auch den selbst gebauten Freibrandofen an, in dem die gedrehten oder frei gearbeiteten Stücke bei 1300 Grad Celsius gehärtet werden. „So wie früher im Mittelalter“, sagt Günther Mika.

Eröffnung soll trotz hoher Infektionszahlen stattfinden

Bärbel Mikas feine und detailreiche Kunstwerke sind allesamt Unikate, keines gibt es zweimal. Der Ton wird mit Sand, Porzellan, Holz, Metall oder Glas bearbeitet. Pflanzenabdrücke bleiben wie bei geologischen Versteinerungen erhalten, über Scherben fließen dünne Glasurlinien.

Zehn Ölbilder und um die 40 Keramiken können Museumsbesucher in Kitzscher ab Sonntag bestaunen und bewundern. Die Ausstellung sollte schon vor fast genau einem Jahr gezeigt werden. Der Corona-Lockdown, bei dem auch Museen schließen mussten, durchkreuzte die Pläne. Jetzt schnellen zwar wieder die Infektionszahlen in die Höhe. Doch aktuell spreche nichts gegen die Eröffnung, waren sich wenige Tage zuvor das Künstlerpaar und Heimatvereinschef Franz Waberzeck einig.

Eine keramische Arbeit von Bärbel Mika. Quelle: Günther Mika

Ausstellung an zwei Tagen in der Woche zu sehen

„Die neuen strengeren Regeln“, sagt Günther Mika, während er die Ausstellungstücke in Kisten packt, „sollen ja erst ab Montag gelten.“ Und auch Waberzeck sah keinen Grund, die Ausstellung nicht zu eröffnen. „Wir werden nach 3 G verfahren müssen und das kontrollieren, aber wir können sicherlich öffnen“, meinte er. Später könnte das verschärft werden müssen.

Die Eröffnung der neuen Ausstellung im Heimatmuseum in der Ernst-Schneller-Straße 1 in Kitzscher (Seiteneingang des Rathauses) ist für den 7. November, 14 Uhr, vorgesehen. Geöffnet ist die Schau sonntags und mittwochs, 14 bis 17 Uhr. Wer noch mehr von Günther und Bärbel Mika sehen will, der kann deren private Galerie in Haubitz (Haus Nummer 6) besichtigen. Die kann mittwochs bis freitags, 16 bis 19 Uhr, besucht werden sowie nach telefonischer Vereinbarung (03433/20 05 84).

Von André Neumann