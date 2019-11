Weihnachtsbaumtransport kostet Pegau fünfstelligen Betrag

Pegau

Als kostenlose Unterstützung für die Stadt war es gedacht. Nun wird es ein vergleichsweise teurer Spaß für Pegau. Lustig allerdings war der schadensreiche Weihnachtsbaumtransport am 21. November letztlich nicht – trotz der manchmal schadenfrohen und hämischen Lacher vom Rand der Strecke. Nun ist eine kritische Auswertung erfolgt, und die Mängelbeseitigung hat begonnen.

Die große Tanne, gestiftet von einer Familie, war per Traktor und Hänger von Carsdorf am nördlichen Stadtrand zu ihrem mehrwöchigen Stellplatz auf dem Markt gebracht worden. Die Fahrt führte über die Carsdorfer Straße, eine Dreiviertelrunde im Kreisel, die Breitstraße, den Kirchplatz und die Schlossergasse. Dabei hinterließ sie eine nachvollziehbare Spur von Schäden.

Zur Galerie Abgeknickte Laternen, überall liegen Tannenzweige: Eine Leserin schickte uns einige Fotos aus Pegau zu.

Hauptschäden: Fünf Fassaden und fünf Laternen

„Natürlich ist es ganz schlecht gelaufen“, fasst Bau- und Ordnungsamtsleiter Gunther Grothe nach der Beratung zusammen. „Klar, dass man so nur Spott und Verdruss ernten kann.“ Immerhin beschädigte der Baumtransport fünf Häuserfassaden und fünf historisch anmutende Altstadt-Straßenlaternen. Auch Verkehrsleiteinrichtungen und Poller wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Erste Überlegungen ließen Grothe Reparaturkosten von bis zu 35.000 Euro befürchten. Inzwischen nennt er eine Spanne von 10.000 bis 15.000 Euro. Der Schaden werde der Versicherung gemeldet. Die Stadt versuche schon, Ersatz für die Auslagen zu erhalten.

„Allerdings müssen wir erst noch Gutachten für die Häuserwände anfertigen lassen.“ An einigen entstand beim Entlangstreifen wohl nur wie ein Strich. Zwei habe es aber etwas mehr erwischt. „Die Laternen können wir, zum Glück, mit Ersatzteilen instand setzen, die der Bauhof von früheren Reparaturen noch da hat.“ Tatsächlich sind bereits mehrere Lampen wieder aufgestellt worden; sie werden fürs Anbringen des städtischen Weihnachtsschmucks inklusive Beleuchtung benötigt.

Transport dieses Baumes in Pegau kaum möglich

„Im Nachhinein ist man immer schlauer“, so Grothe. „Jetzt können wir sagen, dass zuvor hätte abgeschätzt werden können, dass es so nicht funktioniert.“ Der Baum hätte gestutzt werden müssen. Den Traktor fuhr eine Firma, die helfen wollte, Bauhofmitarbeiter begleiteten den Transport. „Der hätte zwischendurch gestoppt werden müssen, weil der Baum für den vorhandenen Platz einfach zu groß war.“ Es hätten an Ort und Stelle große Teile abgesägt werden müssen.

Es sei schon versucht worden, die Äste mit Gurten zu bändigen. „Doch die sind zu stark, sodass das nur bedingt erfolgreich war“, so Grothe. Und eine andere Strecke über den Mühlweg hätte ebenso wenig geklappt, weil es an Gerber- und Martin-Luther-Platz zu eng wird. Wie auch in der Straße An der Schule, wo zudem noch die rechtwinklige Kurve zur Hellmuthsgasse kommt. „Da wäre wohl nur der große Umweg über die Bundesstraße 2 gegangen, wofür wir allerdings eine Sperrung mit Polizeieinsatz benötigt hätten.“

Keine Strafen für Akteure vorgesehen

Harte Konsequenzen für die Beteiligten plant der Amtsleiter nicht. Bisher sei es immer gut gegangen. „Nun ging es mal in die Hose. Aber wenn sich die Kollegen das ganz Jahr über Mühe geben: Warum soll ich sie für das eine Mal bestrafen?“, sagt Gunther Grothe. „Wir haben darüber gesprochen und ziehen Lehren daraus.“

Dass der Weihnachtsbaum jetzt auch noch schief auf dem Markt steht, stimme nicht. „Der steht gerade. Aber im oberen Teil ist er etwas geneigt. Das ist Natur“, so Grothe.

Von Olaf Krenz