Weihnachtsengel vom Gewerbeverein beschenken Kinder in Borna

Borna

Wenige Tage, bevor das Leben in Sachsen zum Erliegen kommt, sorgt der Gewerbeverein Borna noch für eine große Überraschung und damit für leuchtende Kinderaugen. Martina Voll stellt seit 26 Jahren die Kinderweihnachtsfeier im Bürgerhaus „Goldenen Stern“ auf die Beine stellt, musste die aktuelle jedoch vor wenigen Tagen absagen. Deshalb ist sie mit ihren Helfern in Borna unterwegs, um riesige Geschenkesäcke zu verteilen.

Weihnachtsgeschenke für fünf Bornaer Einrichtungen

Am Montag waren die Christengel – wie Voll ihre Unterstützer nennt – bereits im Kindergarten Zedtlitz und im Kinderhaus „Pestalozzi“ zu Gast. Am Mittwoch haben sie Station in der Robinienhofschule gemacht. Stellvertretend für alle Schüler haben die Kinder der Unterstufe 3 die liebevoll verpackten Geschenke entgegengenommen: Süßigkeiten, Plüschtiere, Gesellschaftsspiele und Bücher.

Volle Geschenkesäcke hat der Gewerbeverein Borna zur Robinienhofschule gebracht. Quelle: Jens Paul Taubert

Etliche Gewerbetreibende und zahlreiche Bürger zeigten sich in diesem Jahr besonders spendabel und steuerten nicht nur Geld bei, sondern auch Schreibwaren, Drogerieartikel und Mützen. Martina Voll freute sich bereits beim Verpacken der Überraschungen über die riesige Spendenbereitschaft. „Es ist unglaublich, was trotz der ausgefallenen Weihnachtsfeier möglich ist“, sagte sie. Kein Wunder also, dass auch die Kinder des Freizeitzentrums Borna-Ost und der Lernförderschule reich beschenkt werden.

Von Julia Tonne