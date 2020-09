Weihnachtsmärkte im Landkreis Leipzig – was die Kommunen planen

Landkreis Leipzig

„Wir wollen!“, sagt Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin von Borna. Der zeitlich längste Weihnachtsmarkt der Region soll wieder über vier Wochen stattfinden. Die Details seien allerdings noch offen. Generell gehe es darum zu verhindern, dass es zu eng zugeht – zum Beispiel indem man weniger Buden aufstellt oder die Fläche generell vergrößert. Die kleine Bühne, wo Musiker und Kindergartenkinder Programme aufführen, soll es (nach heutigem Stand) geben.

Grimma hat bereits ein ziemlich genaues Konzept für seinen Weihnachtsmarkt vom 27. November bis 13. Dezember. Die neue Corona-Verordnung der Staatsregierung werde bald erwartet. Damit soll dieses Konzept konkretisiert und dann mit dem Gesundheitsamt des Landkreises abgestimmt werden, sagt Stadt-Sprecher Sebastian Bachran.

Mehr Freiraum zwischen Verkaufshütten in Grimma

Karussell, Eisenbahn und Märchenwald seien durch getrennte Ein- und Ausgänge nutzbar. Um mehr Platz zu haben, wird auf eine zentrale Bühne verzichtet. Musik wird es jedoch geben: Das Jugendblasorchester Grimma erhielt eine Anfrage, das beliebte Rathausblasen durchzuführen.

Im Rathaussaal finden unter anderem Kabarettprogramme statt, bei denen eine Nachverfolgung und limitierte Teilnehmerzahl gewährleistet werde. Der beliebte Stollenwettbewerb soll dieses Jahr aufgezeichnet werden. Es wird vor allem auf Abstand gesetzt, so Bachran. Unter anderem ist geplant, dass es mehr Freiraum zwischen den Verkaufshütten gibt. Rund 30 Stände, vorwiegend mit regionalen Spezialitäten, würden dennoch eine große Auswahl bieten.

Sollten im Corona-Jahr 2020 Weihnachtsmärkte im Leipziger Land stattfinden? Das Thema Weihnachtsmärkte spaltet die Gemüter. In Borna, Grimma und Wurzen sollen sie stattfinden, andere Kommunen sehen das eher kritisch. Wer hat Ihrer Meinung nach Recht? Ja, diese Veranstaltung ist wichtig für eine Kommune. Nein, es ist nicht zu verantworten. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollten im Corona-Jahr 2020 Weihnachtsmärkte im Leipziger Land stattfinden? Sollten im Corona-Jahr 2020 Weihnachtsmärkte im Leipziger Land stattfinden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, diese Veranstaltung ist wichtig für eine Kommune.

Nein, es ist nicht zu verantworten. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Wurzen verteilt Markt über ganze Innenstadt

Die Wichtelweihnacht in Wurzen soll vom 11. bis 20. Dezember in veränderter Form stattfinden: Das Marktgeschehen wird diesmal über die ganze Innenstadt verteilt. Pyramide, Unterhaltungsbühne und Verkaufsbuden sollen jedoch traditionell auf dem Marktplatz stehen – nur weniger als sonst. Auch das Krippenspiel am 24. Dezember unter freiem Himmel auf dem Markt sei gesetzt.

Das Mädchen freut sich über ein kleines Geschenk vom Weihnachtsmann in Groitzsch. Das soll auch dieses Jahr während des Marktes wieder so sein. Quelle: LVZ-Archiv

Die Elster-Region will ebenfalls ihre Weihnachtsmärkte stattfinden lassen. „Wir planen erst mal so, als ob wir dürfen“, sagt Silke Große, Hauptamtsleiterin in Groitzsch. Die Händler seien angeschrieben, traditionell soll am zweiten Adventswochenende der Markt stattfinden. Auch die Gewerbetreibenden haben schon signalisiert, dass sie an jenem Sonntag wieder ihre Läden bis 17 Uhr öffnen wollen.

Vorfreude in Pegau ist groß

Auch Sindy Börsch, verantwortlich für Kultur in Pegau, meint: „Wir planen erst mal ganz normal und fügen die Corona-Anordnungen dann hinzu.“ Aktuell gelten Einbahnstraßensystem und Maskenpflicht. Das sei aber für die bislang angeschriebenen Händler kein Problem: „Sie freuen sich, dass endlich wieder etwas stattfindet.“

Viele seien der Meinung, dass sich die Hygienevorschriften auch auf solch einem Markt gut umsetzen lassen. Für die Pegauer Adventsmesse mit Handarbeiten im Volkshaus, die zeitgleich zum Markt Ende November sein soll, sei die Vorfreude ebenfalls groß. Böhlen möchte seinen Christkindlmarkt am 28. November veranstalten, die Details seien aber noch ungewiss.

Irische und schottische Musik beim Bornaer Weihnachtsmarkt. Die Veranstaltungsbühne ist bislang auch im Corona-Jahr geplant. Quelle: LVZ-Archiv

Einhaltung des Hygiene-Konzeptes „sehr teuer“

Eine Reihe von Kommunen ist jedoch eher zurückhaltend. In Rötha, Geithain und Neukieritzsch ist man sich noch nicht sicher, ob es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt. Das Colditzer Rathaus teilt ebenfalls mit: „Wir sind noch im Findungsprozess.“ Genau so formuliert es auch die Stadt Kitzscher.

Trebsen hat schon mal Angebote eingeholt, was die Umsetzung des Hygienekonzeptes kosten würde. „Das ist sehr, sehr teuer“, sagt Stadt-Mitarbeiter Frank Erfurth. Daher müsse die Kommune genau überlegen, ob sie den Markt veranstalten will. Aktuell sei noch keine Entscheidung gefallen. Ebenso in Frohburg: „Wir müssten den Markt einzäunen. Das sind enorme Kosten“, sagt Rathaus-Mitarbeiterin Nicole Kampf.

Lebendiger Adventskalener als Alternative?

Naunhof will sich zwar die Option für einen Weihnachtsmarkt offen halten, parallel dazu aber eine Alternative organisieren: einen lebendigen Adventskalender, wie es ihn anderswo schon seit Jahren gibt. Dazu werden Vereine, Unternehmen, Privatpersonen und Einrichtungen gesucht, um an jedem Dezembertag bis zum Heiligen Abend eine kleine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Bad Lausick ist in Warteposition, wie es Dirk Hobler vom Stadtförderverein formuliert. So mancher Einwohner wünsche sich einen Markt im Advent, doch gebe es im Vereinsvorstand auch kritische Stimmen. Er selbst würde es schön finden, mit einem kleinen Markt weihnachtliche Stimmung in der Stadt zu verbreiten.

Das sagt die Politik „Wir wollen, dass in Sachsen Weihnachtsmärkte stattfinden können“, sagte die Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch im vergangenen Monat nach einem Treffen mit Veranstaltern, Branchenvertretern und Experten aus Kommunen und Gesundheitsministerium, wo es darum ging, unter welchen Bedingungen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte veranstaltet werden können. Man habe das örtliche Infektionsgeschehen fest im Blick und setze auf die Disziplin und das Vertrauen der Bevölkerung. Es gebe kein Allheilrezept zur Durchführung von Weihnachtsmärkten. „Veranstalter und Kommunen werden individuelle Regelungen mit dem örtlichen Gesundheitsamt finden. Die Bereitschaft dazu ist da. Voraussetzung ist, dass die Infektionszahlen nicht ansteigen“, so die sächsische Ministerin. Die Staatsregierung in Dresden hat die grundsätzliche Zulassung von Weihnachtsmärkten bereits in der ab 1. September geltenden Corona-Schutzverordnung verankert. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung obliege den einzelnen Kommunen. Weihnachtsmärkte sind eine wichtige Einnahmequelle für viele Unternehmer und gleichzeitig touristischer Anziehungspunkt. Laut einer Studie des Institutes für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa haben die Deutschen im Jahr 2012 mehr als sechs Milliarden Euro auf Weihnachtsmärkten ausgegeben.

Von Claudia Carell