Weihnachtsmärkte in Pegau und Groitzsch fallen aus

Pegau/Groitzsch/Regis-Breitingen/Elstertrebnitz

Die Corona-Pandemie lässt eine Hoffnung nach der anderen platzen. Vor allem müssen kulturelle Angebote vielfältiger Art seit März darunter leiden, wenn es auch zwischenzeitlich Lockerungen gab. Nun erwischt es, teils im Vorgriff, immer mehr weihnachtliche Veranstaltungen. Während Regis-Breitingen und Elstertrebnitz noch auf die Ausrichtung ihrer entsprechenden Märkte hoffen, haben Pegau und Groitzsch ihre inzwischen abgesagt.

Pegaus Weihnachtsmarkt fällt unter sächsisches Kultur-Verbot

Dabei ist der Elsterstadt für ihr Datum gar kein Entscheidungsspielraum geblieben. Der 29. November, 1. Advent, fällt noch unter das sächsische Verbot sämtlicher Kulturtermine mit Publikum bis zum Monatsende. Eine Verschiebung um eine oder zwei Wochen hält Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) nicht für sinnvoll. „Angesichts der weiter steigenden Fallzahlen rechne ich nicht mit einer großen Lockerung für Dezember.“

Doch selbst wenn diese kommt, will Pegau nicht einer erneut höheren Ansteckung Vorschub leisten, indem es Anlässe für Menschengedränge liefert, so Rösel. Deshalb müsse diesmal auf den Weihnachtsmarkt sowie die Adventsmesse im Volkshaus verzichtet werden. Ebenfalls abgesagt hat die Stadt die Seniorenweihnachtsfeiern im Ortsteil Werben (2. Dezember) und in Pegau (9. Dezember) – „Dort hätten wir ja gerade Personen einer gefährdeten Gruppe zusammen.“ – sowie „Wichtels Weihnachtszauber“ (18. Dezember) für Kinder im Volkshaus. In Wiederau fällt die vom Kulturverein organisierte Seniorenfeier aus.

Groitzsch will Ansammlung von Menschenmassen vermeiden

Eine ähnliche Einschätzung kommt aus Groitzsch. „Schauen Sie doch nur auf Fotos unserer Weihnachtsmärkte der Vorjahre, so viele Menschen“, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Das geht derzeit gar nicht.“ Zwar sind Weihnachtsmarkt und Adventsmesse im Vereinshaus „Stadtmühle“ erst am 5./6. Dezember und damit nach der aktuellen Corona-Verordnung vorgesehen. Aber: „Die derzeitigen Auflagen sowie das Infektionsgeschehen machen es unmöglich, diese Veranstaltungen zu organisieren beziehungsweise durchzuführen.“

Die Stadt könne deshalb nur einen geschmückten Weihnachtsbaum und die festliche Straßenbeleuchtung anbieten, um für etwas weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Hingegen werden wie in der Nachbarkommune die Feiern für die Rentner nicht durchgeführt und zwar sowohl in Groitzsch als auch für die Ortschaften Berndorf, Auligk, Audigast und Großstolpen.

Regis-Breitingen und Elstertrebnitz haben noch Hoffnung

Stattdessen wird in Regis-Breitingen der Optimismus weiter aufrecht gehalten. „Wenn am 30.November entschieden wird, dass Weihnachtsmärkte erlaubt sind, dann findet unserer im Dezember statt“, lässt Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) wissen. „Ein entsprechendes Hygienekonzept wird im Landratsamt eingereicht.“ Nachdem bisher der Heimatverein für ein kleines Adventsfest gesorgt hatte, kündigte der Stadtchef kürzlich an, die Organisation für den 5. Dezember selbst in den Hand zu nehmen.

Auch Elstertrebnitz hat seinen Termin noch nicht gestrichen. „So lange es möglich ist, setzen wir auf die Durchführung“, stellt Bürgermeister David Zühlke ( CDU) klar. Dabei wurde der Weihnachtsmarkt am 13. Dezember nicht auf dem Dorfplatz Trautzschen, sondern auf dem Sportplatz stattfinden. Jedoch hat der Gemeindechef die Seniorenweihnachtsfeier abgesagt: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.“

Von Olaf Krenz