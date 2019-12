Weihnachtsoratorium erklingt in der Bornaer Stadtkirche

Borna

Die Proben laufen schon länger. Dabei ist das Weihnachtsoratorium für die Bornaer Kantorei alles andere als Neuland. Das populärste Werk von Johann Sebastian Bach war unter Leitung von Kantor Jens Staude in der Bornaer Stadtkirche schon ebenso zu hören wie zuvor unter seinem Vorgänger Bernhard Müller. Am 14. Dezember heißt es in der Stadtkirche wieder „Jauchzet, frohlocket“.

Parallele Proben an der Johannespassion

Dabei ist das Weihnachtsoratorium keineswegs die einzige aktuelle Herausforderung für die Sänger. Parallel dazu laufen auch die Proben an einem anderen Bachschen Hauptwerk. Schließlich ist im März die Aufführung der Johannespassion geplant, zum ersten Mal in Borna. Das hat Kantor Staude bereits seit einigen Jahren vorbereitet. Waren vor anderthalb Jahren die Chöre sowie Texte eines Sprechers zu hören, so gehörten in diesem Jahr auch der Eingangs- und der Schlusschor dazu.

Wenn nun in einem reichlichen Vierteljahr die ganze Passion erklingt, liegen viele Probenwochen hinter der Kantorei, die sich zudem immer wieder mit dem Tagesgeschäft, Liedern etwa für den Festgottesdienst zum Landeserntedankfest oder der musikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste am Heiligen Abend sowie am zweiten Feiertag beschäftigen muss.

Herausforderung für den Bornaer Kantor

Die Leitung der Johannespassion ist jedenfalls auch für Staude eine Herausforderung. Zwar kennt der ehemalige Thomaner die Passion nahezu auswendig, dirigiert hat er sie aber noch nie. An seiner früheren Wirkungsstätte in Lößnitz im Erzgebirge kam es jedenfalls nicht dazu.

Kräftezehrendes Konzert

Vorerst stehen die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums auf dem Programm. Ein durchaus kräftezehrendes Konzert, vor allem für den musikalischen Leiter selbst. Die Generalprobe am Aufführungstag mit eingeschlossen, „muss ich vier, fünf Stunden die Arme hochhalten“, das Los des Dirigenten. Wissenschaftler haben errechnet, dass Kantoren bei der Leitung des Weihnachtsoratoriums so viele Kalorien verbrauchen wie ein Fleischermeister an einem achtstündigen Arbeitstag.

Was nichts am Vergnügen ändert, Bachs herrliche Musik nach intensiver Probenarbeit zum Klingen zu bringen. Und an der Beseeltheit nach der Aufführung, von der Sänger wie Kantor nach dem Konzert bei einem gemeinsamen Wein oder Bier zehren.

Karten im Bornaer Pfarramt

Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums beginnt 17 Uhr. Es spielt das Collegium Instrumentale Chemnitz. Solisten sind Antje Moldenhauer-Schrell (Sopran), Stephanie Hauptfleisch (Alt), Frieder Lang (Tenor), Michael Pommer (Bass). Karten gibt es im evangelischen Pfarramt am Martin-Luther-Platz sowie bei „Buch und Kunst“ in der Bahnhofstraße.

Von Nikos Natsidis