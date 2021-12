Weihnachtsschecks der Mibrag für Vereine auch in Deutzen und Espenhain

Neukieritzsch/Rötha/Zeitz

Eine Finanzspritze zum Jahresende kommt wohl jedem durchaus gelegen. Und so überrascht die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) jedes Jahr zur Adventszeit engagierte Menschen aus der Region mit der „Aktion Weihnachtsscheck“. Diesmal wurden Vereine und Initiativen aus dem Umfeld des Unternehmens, die sich vor allem in der Jugendarbeit und der Nachwuchsförderung auszeichnen bedacht.

Verteilt wurden sechs Zuschüsse in einer Gesamthöhe von 12 000 Euro, informiert Maik Simon, Leiter Kommunikation/Pressesprecher bei der Mibrag. Dabei gingen je drei nach Sachsen (Landkreis Leipzig) und Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis).

Förderung für Deutzener und Espenhainer

Beschenkt wurde unter anderem der Verein „Gemeinsam für Deutzen“. Dabei geht es um die Förderung des dörflichen Zusammenhalts und die Unterstützung des Parkfestes im Neukieritzscher Ortsteil. Einen Weihnachtsscheck konnte auch der Sportverein Espenhain 91 (Stadt Rötha) entgegennehmen, der das Geld für seine Nachwuchsakteure einsetzen will. Den dritten sächsischen Part erhalten der Kultur- und Heimatverein und die Freiwillige Feuerwehr Rüssen-Kleinstorkwitz (Stadt Zwenkau) für die Kindertanzgruppe und die Kegelbahn.

Im Nachbarbundesland gehen die Spenden an die Ortschaft Deuben (Stadt Teuchern) für eine Spielplatzerweiterung, an die BRH-Rettungshundestaffel Lützen, die erst vor eineinhalb Jahren gegründet worden war und weiter aufgebaut werden soll, sowie an den Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz.

Erneut Verzicht auf feierliche Übergabe

Üblich ist eine feierliche und persönliche Übergabe für die Weihnachtsschecks der Mibrag. Aus Corona-Gründen musste aber auch in diesem Jahr darauf verzichtet werden, teilt Sprecher Simon mit. Deshalb wurden die Coupons per Post an die Empfänger gesandt. Zuletzt hatten die Feiern 2019 im Bergbaumuseum Deuben und 2018 in der Eisenmühle Elstertrebnitz stattgefunden.

