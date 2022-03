Weil Plätze fehlen: Borna plant Übergangslösung für Kindertagesstätte

Borna

Für die Freie evangelische Gemeinde in Borna (FeG) war es ein geradezu paradiesisches Domizil: der Flachbau in der Altstädter Gasse. Dort hatte die Gemeinde nach zahlreichen Provisorien endlich eine feste Bleibe gefunden. Bis sich vor mehr als zwei Jahren die FeG nach einer 100-jährigen Geschichte in Borna auflöste. In naher Zukunft soll dort Kinderlachen zu hören sein. 

Nur ein Übergangsdomizil

Die Stadt Borna plant, in dem Gebäude eine neue Kindertagesstätte einzurichten. Dafür sollen auf der Stadtratssitzung am 17. März die Weichen gestellt werden. Allerdings handelt es sich nur um ein Übergangsdomizil, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagt.

Und zwar in jeder Hinsicht. Denn die Lücke, die derzeit zwischen Bedarf und Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in Borna klafft, lässt sich mit der Herrichtung des Gebäudes, das in den 1980er-Jahren als sogenannter Lehrlingsbau entstanden war, kaum schließen. Vielleicht 30 Mädchen und Jungen könnten dort nach dem Umbau des Gebäudes betreut werden. Immerhin: sowohl Krippen- als auch Kindergartenkinder.

Die Interimskindertagesstätte soll helfen, den Mangel an Plätzen zu reduzieren. Endgültig gedeckt werden kann der Bedarf wohl erst mit der Fertigstellung des neuen Betriebskindergartens, der im Zuge der Errichtung einer Berufsfachschule für Pflegekräfte der Sana-Klinik entstehen soll. Während die Ausbildungsstätte im Gebäude des vormaligen Amtsgerichts geplant ist, soll die Kita auf dem Gelände des derzeitigen Polizeireviers in der Grimmaer Straße geschaffen werden.

Großer Bedarf an Betreuungsplätzen

Bis dahin werden allerdings noch Jahre vergehen. Voraussetzung für eine Kindertagesstätte dort ist die Fertigstellung des neuen Polizeireviers hinter dem Landratsamt in der Stauffenbergstraße. Entspannen zumindest soll sich die Lage nach Überzeugung von Oberbürgermeisterin Luedtke, wenn die Sanierung der Kita „Regenbogenland“ in Gnandorf im Herbst abgeschlossen ist.

Die Rathauschefin erklärt den großen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Borna auch damit, dass es zur Linie der Stadt gehört, neben Kindern von berufstätigen Eltern („Die haben immer Vorrang.“) auch dem Nachwuchs von Asylbewerbern einen Platz in einer Kindertagesstätte anzubieten. „Auf diese Weise lernen die Kleinen besser Deutsch.“

Kein Geld aus Fördertöpfen für den Innenausbau

Beim Umbau des vormaligen FeG-Gebäudes gibt es allerdings Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln. Weil es die Kindereinrichtung explizit nur für eine überschaubare und damit begrenzte Zeit geben soll, dürfen für den Innenausbau keine Gelder aus Fördertöpfen fließen.

Eine Voraussetzung für solche Zuschüsse ist, dass der Kindergarten in der Altstädter Gasse für eine in jedem Fall längere Zeit als solcher erhalten bleibt. Das heißt im Verwaltungsdeutsch: Fördermittelbindung. „Das ist hier nicht gegeben“, so Luedtke.

Fördergeld für Spielgeräte

Anders sieht es mit den Außenanlagen, etwa Spielgeräten aus. Dafür könnten Fördergelder fließen – weil die Geräte im Zweifel auch an einen neuen Standort umgesetzt werden können.

Von Nikos Natsidis