Wein aus der Schusterstadt: Winzer verschneiden Reben in Groitzsch

Groitzsch

Nicht viele Kommunen können behaupten, einen Verein zu haben, der einen eigenen kleinen Weinhang hat. Groitzsch kann das. Und eben dieser Verein – der Bürgerverein Stadtmühle Groitzsch – stellt darüber hinaus auch noch selbst Wein her. Damit das aber gelingt, ist neben der eigentlichen Weinlese zunächst einmal ein Rebschnitt unvermeidlich.

Diesen haben die Hobbywinzer am Wochenende erledigt. Denn wer im Herbst viele Trauben ernten will, der muss im Winter oder zeitigen Frühjahr die Reben verschneiden. Und so hat das Team um Kerstin Schneiderheinze und Udo Killmey am letzten Februar-Sonnabend zur Gartenschere gegriffen und am Burgberg der Schusterstadt die Weinstöcke wieder in Form gebracht. Auf dem terrassierten Hang wachsen knapp 60 Pflanzen der pilzresistenten Sorte Solaris, aus der Weißwein gekeltert wird.

Rebsorte ist für kühle Anbaugebiete geeignet

Aufgrund ihrer Widerstandskraft ist die Rebsorte in besonderem Maß für recht kühle und feuchte Weinbaugebiete geeignet, zumal sie spät austreibt und sehr früh reift bei gleichzeitiger hoher Zuckerbildung.

Dass der Rebschnitt unverzichtbar ist, konnten die Winzer im vergangenen Jahr beweisen. 2021 ernteten sie etwa 40 Kilogramm Trauben. Daraus pressten sie im Keller des Vereinshauses „Stadtmühle“ 25 Liter Wein. Wer den Groitzscher „Hauswein“ probieren sowie seinen grünen Daumen auf dem Weinberg ausleben möchte, kann Mitglied im Verein werden. Die Winzer treffen sich jeden dritten Freitag im Monat 19 Uhr im Weinkeller der Stadtmühle.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne/Olaf Becher