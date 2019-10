Wein- und Hoffest in der Arche Pegau

Pegau

Zuletzt war es still geworden um die Arche in der Pegauer Bahnhofstraße. Nach dem Weggang der Seelsorger Brigitte und Werner Goldschmid im Frühjahr 2016 befindet sich die therapeutische Lebensgemeinschaft im Umbruch und einer Phase der Neufindung, formuliert es der christliche Psychologe Walter Zink.

Neues Weinprojekt auf dem Archehof

Am Sonnabend hatten die Arche-Gründer Hanna und Walter Zink nun zu einem herbstlichen Wein- und Hoffest auf den Archehof eingeladen. „Das ist die richtige Zeit, um unser Weinprojekt vorzustellen“, meint der Gastgeber und verweist auf die Idee von Hendrik Brause, einem Arche-Mitarbeiter. Mit dem Weingut Schulze aus Dröschwitz im Burgenlandkreis fanden die Pegauer einen verlässlichen Partner und verkaufen nun dessen Saale-Unstrut-Weine etwa beim Altstadtfest oder auf Mittelaltermärkten.

Auch am Sonnabend ließen sich die Gäste in der Arche reinen Wein einschenken, sahen sich im Hofladen um, wärmten sich an einem Feuerkorb oder probierten vom selbst gemachten Zwiebelkuchen und der Schokoladenpizza aus dem Holzbackofen.

Walter Zink (li.) und Hendrik Brauße kümmern sich um das kulinarische Wohl ihrer Gäste. In der Backstube gab es selbst gemachten Zwiebelkuchen und Schokoladenpizza. Quelle: Kathrin Haase

Der Hofladen bietet überwiegend Holz- und Naturprodukte wie Kerzenständer, Gartenbänke, Schalen und Schmuck, aber auch Filzpantoffel und Glückwunschkarten an. Noreen Süß betreut den Laden ganzjährig und beantwortet geduldig alle Fragen der Gäste. „Sie hat viele Ideen, die wir gemeinsam umsetzen“, ist Walter Zink dankbar für die kreative Zusammenarbeit.

Traumabegleitung und Traumaberatung

Die Arche Pegau existiert seit 2003 und ist dem Verein Burgarbeit in Grimma angegliedert. Schwerpunkte liegen auf Traumabegleitung und Traumaberatung. Seit ihrer Gründung haben annähernd 30 Mitbewohner die Sicherheit und den Schutz der Arche kennengelernt, zurzeit konzentriert sich Walter Zink jedoch auf die ambulante Betreuung. Darüber hinaus führt der Pegauer ein Dienstleistungsunternehmen für Garten- und Grünpflege und beschäftigt dort vier Angestellte.

Von Kathrin Haase