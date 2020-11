Weiße Linie soll Verkehrsproblem in Regis-Breitingen lösen

Regis-Breitingen

Die Hauptverkehrsader von Regis-Breitingen erhält derzeit neue Farbe. Im Auftrag der Stadt erneuert die Firma Schönlein Verkehrstechnik die Fahrbahnmarkierungen von Teilen der Rudolf-Breitscheid- und der Forststraße über Schiller-, Goethe- und Bornaer bis zur Deutzener Straße. Auch Einmündungen und angrenzende Bereiche sind dabei. Zudem soll mit den weißen Strichen ein Verkehrsproblem gelöst werden.

Fahrbahnmarkierung kontra Einbahnstraße

Die angekündigte Einbahnstraßen-Regelung für die Karl-Liebknecht-Straße kommt nämlich nun doch nicht. Eigentlich sollte diese Neuerung eine gefährliche, weil sichtbehinderte Einfahrt von der Schillerstraße her ausschließen. Das hatte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung Ende Juli als Lösung für die zum zweiten Mal von einer Anwohnerin angesprochenen Schwierigkeiten präsentiert. Allerdings folgte dem vorherigen verwaltungsinternen Ortstermin inzwischen ein weiterer mit einem zuständigen Polizeibeamten. „Und der hat uns darauf hingewiesen, dass zunächst immer das einfachste Mittel für eine Regulierung zu wählen ist“, so Zetzsche.

Plan: Weiße Linie nicht überfahren lassen

In diesem Fall handelt es sich um einen weißen Streifen in der Fahrbahnmitte. „Diese durchgezogene Linie soll von Höhe Pflegeheim bis etwa zur Kfz-Werkstatt reichen“, gab der Bürgermeister bekannt. „Sie darf ja nicht überfahren werden, sodass das Linksabbiegen in die Liebknecht-Straße untersagt ist.“ Er gehe davon aus, dass die Linie die Fahrer auch zu geringerem Tempo veranlasst.

Fehlerhafte Markierung an Einmündung

Allerdings sieht die Praxis nicht aus, wie erklärt. Die Markierung dürfte hier misslungen sein. Zum einen setzt sie nicht am Pflegeheim, sondern erst kurz vor der Kurve ein. Und dann geben genau dort auf beiden Seiten gestrichelte Linien eine Überfahrerlaubnis – womit die Einfahrt in die Liebknecht-Straße doch wieder gestattet ist.

Seitenabstand fürs Parken beachten

Immerhin ist im Bereich mit durchgezogener Linie – und natürlich auch auf Kreuzungen/Einmündungen – das Parken nicht gestattet. „Schließlich müssten vom Außenspiegel bis zur Begrenzung, hier der Linie, drei Meter Platz bleiben. Die gibt es dann nicht“, meinte Zetzsche im Vorfeld. Das Abstellen des Fahrzeugs sei auf dem Parkplatz neben dem Pflegeheim möglich.

Auf den seitlichen Abstand soll künftig auch im benachbarten Bereich mehr geachtet werden. Immer wieder äußern Anwohner, aber auch die Feuerwehr Beschwerden, dass es in der Karl-Liebknecht-Straße und auf ähnlich engen Fahrbahnen kein Durchkommen gibt. „Ein beidseitiges Parken ist hier nicht zulässig, wenn nicht mindestens drei Meter dazwischen frei sind“, so Zetzsche.

Kontrollen: Erst Hinweise – dann Strafen

Zunächst sollen diese Parkregelungen laut Straßenverkehrsordnung „auf relativ milde Art“ durchgesetzt werden. „Das Ordnungsamt wird bei Verstößen erst einmal nur Hinweise, also Verwarnungen ohne Verwarngeld, aussprechen – wegen der bisherigen Gewohnheit“, kündigte der Bürgermeister an. „Dann werden richtige Strafzettel folgen. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, müssen wir natürlich sofort reagieren.“

Markierungsauftrag zügig abarbeiten

Die Firma Schönlein ist mit den Markierungsarbeiten schon ein Stück vorangekommen. Am Wochenende reichte die neue Farbe bis zum Fußgängerüberweg vor der Pleißebrücke. „Eventuell schafft das Unternehmen das Ganze bis Ende der Woche, also Mitte November“, meinte Bauverwaltungsmitarbeiterin Christiane Nippe. Wobei die Temperaturen nicht zu niedrig sein dürfen. Der Auftrag kostet die Stadt rund 5000 Euro.

Von Olaf Krenz