Regis-Breitingen/Hagenest

Bekommt Regis-Breitingen ein neues Buswartehäuschen, und wenn ja, wo wird es aufgestellt? Der erste Teil der Frage ist leicht beantwortet: Ja, das neue Buswartehäuschen ist schon bestellt worden. Beim zweiten Teil der Frage wird es schwieriger. Erst sollte es in den Ortsteil Hagenest, dann wieder nicht. Und nun geht der Streit darum weiter.

Im Dorf als auch in der Deutzener Straße in Regis-Breitingen, vor der Einfahrt zum Wohngebiet „Kuchenstück“, sind jeweils beidseits der Straße neue, barrierefreie Bushaltestellen gebaut worden. In Hagenest sind sie fertig, in Regis ist die Modernisierung noch im Bau. An beiden Standorten gibt es jeweils auf einer Seite ein Buswartehäuschen.

Häuschen sollte nun nach Regis

Nun wollte die Stadt dank einer Fördermöglichkeit in Hagenest ein zweites Wartehäuschen aufstellen. Doch dagegen regte sich Widerstand. Der Unterstand, so hieß es, würde ein Wandbild auf der Fassade der Kegelbahn verdecken. Deswegen kam Ablehnung von der Wählervereinigung Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain (HRW), vorgetragen namentlich von Stadtrat Andreas Schwarz. Fraktionskollege und Landwirt Gunter Straßburger monierte zudem, dass der Platz zum Fahren und Ausweichen durch das Wartehäuschen noch enger würde.

Die Stadtverwaltung war ob der Kritik drauf und dran, sich zu beugen. Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) hatte bereits erklärt, das neue Häuschen würde dann eben in der Deutzener Straße in Regis aufgestellt. Laut Werner Heiche ( FDP), der in Zetzsches Abwesenheit die jüngste Stadtratssitzung leitete, sei das die Empfehlung des Technischen Ausschusses gewesen.

Bürger wollen es doch in Hagenest

Doch nun könnte sich das Blatt noch einmal wenden. Heiche präsentierte auf der Sitzung – auf der mangels ausreichender Beteiligung keine Beschlüsse gefasst werden konnten – einen Brief mit Unterschriften von Bürgern aus Hagenest, die sich nachdrücklich für das Buswartehäuschen einsetzen.

Das sei durchsichtig und gebe den Blick auf das Bild frei, heißt es darin unter anderem. Das Argument der Gegner, dass zu wenige Hagenester Bus fahren würden, stimme nicht. Neben Schulkindern seien das auch ältere Menschen. Gerade für letztere sei es besonders im Winter wichtig, eine Unterstellmöglichkeit zu haben. Die Befürworter sehen in dem Buswartehäuschen sogar eine Verschönerung und Bereicherung für ihren Ort.

Ältere können die Straßenseite nicht so schnell wechseln

Rosmarie Hönig, eine kritische Einwohnerin, hatte zuvor schon gegenüber der LVZ mit ähnlichen Argumenten die Entscheidung moniert. „Dabei werden wieder die alten Leutchen vergessen.“ Die könnten, wenn sie bei Regen unterstehen, nicht so schnell die Seite wechseln. Der Bus sei für viele die einzige Möglichkeit, nach Regis und Borna zu kommen – und das fast zu jeder Stunde. „Außerdem soll der Unterstand doch Glaswände haben, da ist das Bild trotzdem zu sehen.“

Schwarz blieb bei seiner Haltung und zeigte für das Anliegen seiner Mitbürger wenig Verständnis: „Bei dem Aufkommen an Busfahrern in Hagenest ist das gar nicht gerechtfertigt.“ Er sehe jeden Tag nur zwei Kinder an der Bushaltestelle. Die müssten bei Regen nur auf die andere Straßenseite gehen.

Werner Heiche stellte fest, dass die Meinungen in Hagenest offenbar gespalten seien. Er stellte die Frage in den Raum, ob das Wartehäuschen auch abgelehnt würde, wenn da nicht dieses Bild wäre. Weil der Stadtrat nicht entscheiden konnte, verwies Heiche die Angelegenheit zurück in die Ausschüsse.

Nach dem Einspruch der Bürger, so seine Empfehlung, sollte noch einmal darüber nachgedacht werden, wo das Wartehäuschen aufgestellt wird. Wobei aus der Verwaltung der Hinweis kam, dass für eine lange Entscheidungsfindung möglicherweise nicht mehr genug Zeit sein könnte, da die Fördermittel abgerechnet werden müssten.

Von André Neumann