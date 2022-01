Weiterbildung für Bornaer Feuerwehr: Wie gefährlich sind E-Autos bei einem Unfall?

Borna

„Feuerwehren warnen vor Elektroauto-Bränden“, „Feuerwehr kann E-Autos nicht löschen“ und „Elektroauto-Brände: Die Feuerwehren rufen um Hilfe“. Solche Schlagzeilen haben in den vergangenen Monaten die Runde gemacht – und zuweilen Sorge vor Fahrzeugen mit Elektro-Antrieb geschürt. Die Feuerwehr Borna hat nun selbst getestet, wie sich die Kameraden verhalten, wenn E-Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt werden – ohne Simulierung eines Brandes. Und eines vorneweg: So dramatisch, wie es dargestellt wird, ist es nicht. „Sicherlich, eine Herausforderung ist es, wenn wir zu einem Unfall mit E-Auto-Beteiligung gerufen werden. Aber eine Herausforderung ist es auch immer wieder, wenn ein Auto mit Verbrennermotor involviert ist“, sagt Sebastian Wassermann.

Der Kamerad der Ortswehr Borna bildet seine Kolleginnen und Kollegen selbst aus, wenn es um E-Autos geht und hat erst kürzlich an Fahrzeugen, die das Bornaer Autohaus AMB zur Verfügung gestellt hat, eine Schulung durchgeführt. Ein Ergebnis dieser Schulung: Elektrobetriebene Fahrzeuge sind nicht gefährlicher als Autos mit konventionellen Antrieben.

Für Stromschlag müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein

Dennoch gilt es einiges zu beachten, wenn die Feuerwehren zu Unfällen gerufen werden, an denen E-Autos beteiligt sind. „Die größte Gefahr ist die elektrische Spannung“, sagt Wassermann. Allerdings müssten gleich mehrere Bedingungen erfüllt sein, damit ein Stromschlag überhaupt auftreten kann. So müssten die Abschalteinrichtung und der Kabelschutz versagen, Kabel freiliegen, müsste die Isolierung beschädigt sein und ein Helfer beschädigte Hochvolt-Kabel berühren ohne Schutzhandschuhe und ohne Schutzstiefel. „Aber diese Bedingungen treten höchst selten zusammen auf“, macht Wassermann deutlich.

Rettungskarten liefern wichtige Hinweise

Was Feuerwehrleute dringend brauchen, sind sogenannte Rettungskarten. Hersteller von allen Autos sind verpflichtet, solche Karten zur Verfügung zu stellen. „Wenn wir also wissen, welches Modell wir vor uns haben, können wir diese Karten über eine Kennzeichenabfrage oder ein Fahrzeugregister auf einem Tablet abrufen“, sagt der Feuerwehrmann, der sich das Thema selbst erarbeitet hat und sein Wissen nun an die Kameraden weitergibt.

Die Rettungskarte zeigt unter anderem, wo ein Fahrzeug aufgeschnitten werden kann und wie Feuerwehrleute den Stromkreis unterbrechen können. Quelle: Feuerwehr Borna

Diese Datenblätter liefern unter anderem Informationen über elektrische Komponenten (Batterie/Hochvoltspeicher/Abschaltvorrichtungen), darüber, wie die Leitungen verlaufen und wie ein Modell abgeschleppt werden muss. Außerdem ist vermerkt, wo ein Fahrzeug aufgeschnitten werden kann, um eingeklemmte Insassen zu befreien. So gut diese Rettungskarten auch sind, so schlecht ist in den Augen von Wassermann geregelt, ob und wo sie mitgeführt werden. Zwar könne die Feuerwehr digital auf alle Rettungskarten zugreifen, hilfreicher sei es aber, wenn auch die Autofahrer das entsprechende Datenblatt ihres Fahrzeugs zum Beispiel hinter der Sonnenblende aufbewahren. Ein QR-Code zur Visualisierung der Rettungskarte an verschiedenen Stellen am Fahrzeug (zum Beispiel Tankklappe, Frontscheibe, Türeinstiege) ist teilweise schon bei wenigen Herstellern im Einsatz.

Abschalten des Hochvoltsystems

Ist ein E-Auto an einem Unfall beteiligt, gilt es zunächst einmal, das Hochvoltsystem zu deaktivieren. Dafür gibt es mehrere Wege: das Ausschalten der Zündung, das Auslösen des Airbags, das Abklemmen der Batterie und die Nutzung eines sogenannten Hochvolt-Trennstellen-Steckers. „Auch das alles ist in der Rettungskarte vermerkt“, betont der Ausbilder. Ganz wichtig sei es darüber hinaus, verunfallte Fahrzeuge nicht zu rollen – wegen der Energierückgewinnung.

Mithilfe eines Tablets kann die Feuerwehr auf die Rettungskarte jedes einzelnen Modells zurückgreifen. Das Datenblatt ist überlebenswichtig. Quelle: Feuerwehr Borna

Verschiedene Varianten für das Löschen eines E-Autos

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einem Brand kommen, hilft hier – wie bei konventionellen Antrieben – das Löschen mit viel Wasser. „Früher hat man die Autos containert“, erzählt Wassermann. Heißt: Ein Container mit einem in Brand geratenen, aber bereits gelöschten E-Auto darin, wurde geflutet. Damit wollte man einer eventuellen Kettenreaktion (erneutes Aufflammen der Batterie) vorbeugen. Von diesem Verfahren sei man jedoch wieder abgerückt, weil unter anderem das kontaminierte Wasser gesondert entsorgt werden musste.

Ein recht neues Verfahren, das in Borna jedoch noch nicht zur Verfügung steht, ist das sogenannte „Piercing-Tool“. Dabei wird eine Art Spritze unter das Fahrzeug geschoben und in die Batterie gestochen, das darin befindliche Wasser kühlt die Batterie. Eine weitere Variante sei es, Flutungsrinnen im Fahrzeug zu verbauen, über die Wasser von außen zur Batterie geleitet werden könne.

Kennzeichnung von Fahrzeugtypen

Wassermann, der nicht nur andere Feuerwehrleute hinsichtlich der E-Autos ausbildet, sondern auch Gruppenführer ist, spricht sich deutlich dafür aus, dass E-Autos auch auf den ersten Blick als solche erkennbar sind. Sei es durch besondere Fahrzeugbeschriftungen oder E-Kennzeichen (die bislang nicht gesetzlich vorgeschrieben sind). „Denn im Falle eines Unfalls müssen wir sofort wissen, was wir vor uns haben“, begründet er. Diese Fahrzeugkennzeichnung wäre auch denkbar für andere Antriebssysteme, also Autogas, Erdgas, Wasserstoff, aber auch Benzin oder Diesel. Hierzu wären nach Ansicht von Wassermann bestimmte ISO-Symbole eine Variante.

Von Julia Tonne