Weitere Fördermittel: Zukunftsgärtner in Borna machen weiter

Borna

Die Zukunftsgärtner in Borna machen ihrem Namen alles Ehre. Denn auch in Zukunft kommen Bewohner aus Borna-Gnandorf mit grünem Daumen zum Zuge. Noch Ende vergangenen Jahres stand das Projekt auf der Kippe. Nun die gute Nachricht: Es gibt eine weitere Finanzspritze, um den Stadtteiltreff fortzusetzen und auszubauen.

Im Frühjahr 2018 hatte der Landesverband Sachsen des Naturschutzbundes (Nabu) das Projekt „Zukunftsgärtner(n) in Gnandorf“ ins Leben gerufen und auf der rund 2400 Quadratmeter großen Freifläche an der Lothar-Scheida-Halle in Gnandorf einen Stadtteiltreff geschaffen, der von den Bewohnern des Viertels gut angenommen wird. Hier entstanden unter anderem naturnahe Hochbeete und eine Schmetterlingswiese. Außerdem eine Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur von Kleingeräten. „Hierher können die Gnandorfer Kleingeräte mitbringen, die nicht mehr richtig funktionieren. Dann gucken wir, was noch machbar ist“, sagt Nabu-Mitarbeiterin Kathleen Burkhardt-Medicke, die bislang in Gnandorf für das Projekt zuständig war.

Europäischer Sozialfonds steuert 105 000 Euro bei

Für die zweite Runde des Projekts steuert nun der Europäische Sozialfonds 105 000 Euro bei, etwa 5000 Euro kommen von der Stadt Borna. Angelegt ist die zweite Runde für weitere zwei Jahre. Ziel der kommenden Monate ist es, Begonnenes fortzusetzen und neue Akzente zu setzen.

„Wir hoffen, den entstandenen naturnahen Garten weiterentwickeln und die angelegte Schmetterlingswiese weiter pflegen zu können“, macht Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke deutlich. Eine besondere Neuerung werde die Mitmach-Küche. „Hier können die Teilnehmer gemeinsam Essen aus mitgebrachten Lebensmitteln sowie Gemüse und Beeren aus dem angelegten Garten kochen“, erklärt die Rathauschefin.

Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche wird es geben

Außerdem gebe es regelmäßig ein- bis zweistündige Angebote zur Umweltbildung. Dazu gehörten beispielsweise Thementage zu Natur- und Umweltschutzfragen. Hintergrund dessen sei, dass der Nabu als Projektträger die Angebote im zweiten Teil noch stärker auf Kinder und Jugendliche ausrichten wolle, wie Luedtke ergänzt. Denn in den vergangenen beiden Jahren habe sich deutlich gezeigt, „dass gerade diese Altersgruppe die Angebote vom Zukunftsgärtner(n) besonders intensiv nutzt“.

Im Dezember 2019 war der erste Projektteil ausgelaufen, stand der Stadtteiltreff auf der Kippe, weil nicht feststand, ob die Zukunftsgärtner weiterhin gefördert werden. Doch der Antrag von Seiten des Nabu hatte Erfolg. Weshalb es ab Frühjahr in eine Runde in Gnandorf geht. „Schon jetzt im April können alle Gnandorfer und andere Neugierige vorbeikommen. Im roten Bauwagen ist Zeit für Gespräche, auf einen Tee oder Kaffee“, lädt Burkhardt-Medicke ein.

Von Julia Tonne