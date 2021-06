Weitere Impftaktion für Pegau und Elstertrebnitz

Pegau

Es gibt eine weitere Impfaktion in Pegau. Ein mobiles DRK-Impfteam kommt am 1. Juli in die Elsterstadt. Bürgerinnen und Bürger aus Pegau sowie der Gemeinde Elstertrebnitz, die noch keinen Termin bei ihrem Hausarzt oder in einem Impfzentrum haben, können sich dafür schnellstmöglich anmelden.

Möglich ist das montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 034296/9800. Interessenten können sich auch per E-Mail an sekretariat@pegau.de registrieren lassen.

Der genaue Termin und der Aufklärungsbogen müssen ab dem 28. Juni im Rathaus Pegau abgeholt werden. Das Datum für die zweite Impfung ist dann der 22. Juli. Zum Einsatz kommen soll das Vakzin der Firma Biontech.

Von okz