Insolvenzgefahr für Handwerksbetriebe steigt durch Corona

Borna

Die Corona-Krise hatte bisher keine Auswirkungen auf die Nachfrage nach Lehrstellen im Handwerk. „Bisher haben wir da noch keinen Einbruch“, sagt Ingo Schöne, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/ Nordsachsen. Allerdings befürchtet er, dass sich durch die Pandemie-bedingten Einschränkungen mittelfristig die Insolvenzgefahr von Handwerksbetrieben erhöht.

Nur noch zwei Wochen Auftragsvorlauf

Die haben mittlerweile im Schnitt nur noch einen Auftragsvorlauf von zwei Wochen. „Normalerweise sind es sechs bis acht Wochen“, so Schöne. In den letzten Wochen seien viele Aufträge wieder gekündigt worden, die vor Beginn der Pandemie vereinbart worden waren. Das hänge auch mit der Angst vieler Leute zusammen, Handwerker in ihre Wohnung zu lassen.

Steuerausfälle befürchtet

Vor allem aber fürchtet der Kreishandwerkerschaftschef die Auswirkungen von Steuerausfällen, die durch Einnahmeverluste von Unternehmen zu Buche schlagen könnten. Zudem sei es noch unklar, wie die zu erwartenden Steuerausfälle kompensiert werden und wie es dann um Investitionen der öffentlichen Hand bestellt ist. Wenn deren Aufträge ausblieben, drohe vielen Betrieben die Gefahr einer Insolvenz.

Interesse an Ausbildungsplätzen

Immerhin: Das Interesse junger Leute an einer Ausbildung in einem der etwa 450 Innungsbetriebe in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig sei weiterhin ungebrochen. „Nicht so wie vor 20 Jahren, aber mit einer jährlichen Steigerung von zwei, drei Prozent“, so Ingo Schöne. Zwar habe der Lockdown auch bei der Werbung um Auszubildende negative Folgen gehabt, wie Schöne mit Blick auf geplante Veranstaltungen wie etwa die Azubi-Werbeveranstaltung unter dem Motto „Schau rein“ bei der Zedtlitzer Firma Lotter Metall sagt. Andererseits habe die Corona-Krise vielleicht deutlich gemacht, wie unverzichtbar das Handwerk sei und auf diese Weise womöglich auch eine entsprechende Ausbildung attraktiver gemacht.

Metallbauer hoch im Kurs

Dabei stehen nach wie vor Berufe wie KFZ-Mechatroniker und Metallbauer sowie klassische Bau- und Ausbaugewerke hoch im Kurs. Anders sieht es Schöne zufolge im Nahrungsmittelhandwerk aus. Wenn es hier nicht genügend Auszubildende gebe, drohe perspektivisch ein Fachkräftemangel.

Von Nikos Natsidis