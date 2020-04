Weniger Straßenverkehr – Flaute für Bornaer KFZ-Sachverständigen

Borna

Normalerweise erstellt Felix Schuster an die 30 Gutachten für Kraftfahrzeuge im Monat. Bis Mitte März war das noch so. Seit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Epidemie hat sich das aber geändert. Gutachten nach Verkehrsunfällen gibt derzeit so gut wie niemand beim Inhaber des Ingenieur- und Sachverständigenbüros Schnur in der Altenburger Straße in Borna in Auftrag.

Weniger Verkehr auf den Bornaer Straßen

Der Grund liegt auf der Hand. Es reicht ein Blick auf die Straßen, nicht nur in Borna, um festzustellen, dass der Straßenverkehr gewaltig zurückgegangen ist, seit Kinder nicht mehr in die Schule und Arbeitnehmer möglichst in ihren Heimbüros bleiben sollen. Felix Schuster verweist auf eine bundesweite Untersuchung, der zufolge es seit Beginn der Corona-Krise mehr als 40 Prozent weniger Straßenverkehr gibt.

Kaum Nachfragen

Dabei lief das Geschäft des KFZ-Sachverständigen noch bis in die vorletzte März-Woche ganz normal und damit passabel. Jetzt sitzt er allein in seinem Büro und betreibt Forderungsmanagement und Verwaltungsarbeit. Dass der Fachmann neben Gutachten für die Regulierung von Haftpflichtschäden auch noch Gutachten für Oldtimer und andere Liebhaberfahrzeuge erstellt, hilft ihm jetzt nicht viel weiter. Auch hier gibt es kaum Nachfragen.

„Den Autoschlüssel muss ich anfassen.“

Dabei ist es für Felix Schuster selbstverständlich, die gebotenen Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten. Händeschütteln ist out in diesen Zeiten. Allerdings lässt sich die Distanz zu anderen Menschen in seinem Beruf nicht immer halten. Wer ein Auto unter die Lupe nehmen will, muss ran ans Objekt. „Und den Autoschlüssel muss ich auch anfassen“, so Schuster.

Bleibt die Frage, wie lange ein Alleinunternehmer wie der KFZ-Sachverständige diesen Zustand aushält. Antwort von Felix Schuster: „Die nächsten drei Wochen sicher.“

Von Nikos Natsidis