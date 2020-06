Weniger Umsatz, keine Aushilfskräfte: Wie das Eiscafé Großstolpen die Corona-Zeit meistert

Groitzsch/Großstolpen

Das Eis schmeckt in Großstolpen wie eh und je: fruchtige Erdbeere, Zitrone oder Johannisbeere, cremige Vanille, Pistazie, Mohn oder Stracciatella. Daran lassen der Gelatere Enrico Mieding und Heike Schümichen seit 13 Jahren keine Luft. Doch all die anderen „Zutaten“ und Abläufe im Eiscafé „di Lago“ haben sich in der Corona-Krise grundlegend verändert: Selbstbedienung statt Vollversorgung am Tisch. Der Gast erhält sein Eis – wahlweise in der Waffel oder in einem hygienischen Pappbecher – über den Tresen gereicht und darf damit überall im Hof, auf dem Freisitz oder im Café Platz nehmen. „Wir gehen ein wenig weg vom klassischen Eiscafé und hin zur Gelateria. Das ist unkonventioneller. Der Eisbecher ist nun auch to go, zum Mitnehmen“, erklären die Groitzscher ihre neue Arbeitsweise. Aus Hygienegründen verzichten sie fortan auf Glasschalen fürs Eis und auf Kaffeetassen aus Porzellan.

Becher aus Biomais-Kunststoff

Stattdessen also Pappbecher und Plastelöffel. „Wir haben uns lange darüber den Kopf zerbrochen, wie wir die Hygienevorschriften am besten umsetzen können“, sagen die Cafébetreiber, die ihr mediterranes Kleinod seit nunmehr 13 Jahren an der Bundesstraße 176 bewirtschaften. „Das hat uns mehrere schlaflose Nächte bereitet.“ Eine ökologisch akzeptable Lösung fand das Paar in den kompostierbaren Bechern aus Biomais-Kunststoff. Diese seien momentan die hygienischste und sicherste Alternative auf dem Markt und erinnern ein wenig an die Ursprünge der italienischen Gelatere. „Unsere Kunden können sich damit rundum sicher fühlen“, erklärt Mieding. Nach dem Verzehr werden die Becher sofort entsorgt.

Das Eiscafé Großstolpen ist bei Gästen aus Leipzig, Altenburg, Borna bis Zeitz beliebt. In Corona-Zeiten haben sich die Abläufe dort grundlegend verändert. Quelle: Kathrin Haase/Archiv

Natürliche Zutaten, keine Emulgatoren

Bei den meisten Kunden kommt das neue Konzept gut an. „Wir haben viel positives Feedback erhalten“, freut sich der Gelatere über den Zuspruch seiner Gäste, die sogar aus dem Leipziger, Altenburger und Zeitzer Raum nach Großstolpen kommen. „Das Eis steht für mich immer im Mittelpunkt“, erklärt der 44-Jährige, der vom ersten Tag an auf Emulgatoren, künstliche Stabilisatoren und Geschmacksverstärker verzichtet. Stattdessen möchte er Gelato in reinster Form herstellen und verwendet dafür ausschließlich natürliche Zutaten. „Bei uns kommen wirklich Früchte ins Eis und keine Aromen.“ Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich vor allem die veganen Sorten – fast alle Fruchteisvarianten sowie dunkle Schokolade.

Weniger Umsatz , keine Aushilfskräfte

Neben der Reduzierung der Sitzplätze im Café, Tischen ohne Deko (Blumen, Kerzen, Servietten, Eiskarten) und dem Bereitstellen von Desinfektionsmitteln stellt die Corona-Krise noch weitere Hürden auf. Heike Schümichen und Enrico Mieding müssen auf ihre bis zu zehn Aushilfskräfte verzichten. „Aus ökonomischen Gründen. Wir können uns die Hilfe einfach nicht mehr leisten, weil die Umsätze nicht so kommen wie vorher.“ Drastisch gesunkene Einnahmen auf der einen Seite und gestiegene Ausgaben (Neuanschaffung der Pappbecher) auf der anderen haben das Paar letztlich dazu gezwungen, ihr Eiscafé auf Selbstbedienung umzustellen. Bedienung der Gäste hätte zudem bedeutet, sie einzuweisen und an die Tische zu begleiten. Das ist Zeit und Aufwand, die für zwei Personen nicht zu stemmen sind.

Umbau für den Winter geplant

Wie jedes Jahr dauert die Saison im „di Lago“ von Februar bis November. Was danach kommt und wie sich die Corona-Bestimmungen überhaupt entwickeln, wagen die Groitzscher nicht vorauszusehen. „Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Einschränkungen noch eine Weile bleiben, solange es keinen Impfstoff gibt“, meint der 43-Jährige, „das Virus wird nicht so einfach mit einem „Abracadabra“ verschwinden.“ Was Heike Schümichen und Enrico Mieding mit Sicherheit sagen können: „Wir planen für den Winter einen größeren Umbau im Eiscafé, um uns den neuen Bedingungen anzupassen.“

Von Kathrin Haase