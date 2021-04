Borna

Angst kann ein zermürbendes Gefühl sein. Besonders dann, wenn man mit ihr alleine ist.

Als am 15. März Sachsens Schulen wieder öffneten, atmeten die meisten Eltern auf. Viele waren in Teilzeit gegangen, um ihr Kind beim Home Schooling zu unterstützen. Manche hatten bemerkt, dass ihr Kind psychisch unter der Vereinzelung litt. Für den Großteil war es ein Schritt zurück in die Normalität.

Für Claudia K. war es anders. „Für uns begann eine Zeit, in der wir uns alleingelassen fühlten“, sagt sie. „Ich habe Angst um meinen Sohn.“ Und das habe mit einer anderen Mutter zu tun.

Claudia K.’s Sohn Tom ist 14 und geht in die neunte Klasse der Robinienhofschule in Borna. Die Förderschule richtet sich an Kinder, die Schwierigkeiten beim Lernen haben, darunter auch körperlich und geistig behinderte Kinder. Tom ist mit Trisomie 21 diagnostiziert. Die Erkrankung bedeutet auch, dass eine Corona-Infektion für ihn sehr gefährlich sein können. Das Risiko, an den Folgen von Corona zu sterben, ist für Personen mit Down Syndrom wegen ihres schwächeren Immunsystems etwa doppelt so hoch. Tom litt in seiner Kindheit häufig an Mittelohrentzündungen, erhielt Antibiotika.

Wenn ihr Sohn wieder in die Schule gehen sollte, entschied K., dann nur, wenn er dort auch sicher ist. Das ist die Robinienhofschule aber nur bedingt: Viele Schülerinnen und Schüler benötigen Hilfe beim Schreiben oder Nase putzen, weshalb sich kaum Abstände einhalten lassen. Viele sind nicht in der Lage, eine Mundschutzmaske zu tragen oder sich in die Armbeuge zu husten.

Fälscht eine andere Mutter den Test ihres Kindes?

Aus diesen Gründen hatte K. ihren Sohn schon zuvor zu Hause gelassen. Aber nun sie schöpfte Hoffnung. Denn Sachsens Schulen führten die Testpflicht ein. Zweimal pro Woche müssen sich Schülerinnen und Schüler seit März vor dem Unterricht abstreichen lassen, sonst wird der Zutritt zur Schule verweigert. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder zu Hause auf Corona testen und anschließend ein Formular ausfüllen, mit dem sie das Negativergebnis bestätigen. Auch dieses berechtigt zur Teilnahme am Unterricht.

Claudia K. entschied, ihren Sohn wieder zur Schule zu schicken. Bis Mittwoch, als eine Lehrerin sie zum Vier-Augen-Gespräch bat. Die Lehrerin erzählte ihr, im Vertrauen, was K. seither nicht mehr schlafen lässt: Die Mutter eines anderen Kindes ihrer Klasse könnte es, nun ja, mit der Testpflicht möglicherweise nicht so genau nehmen. „Ich wusste sofort, wen sie meint“, sagt K. Tatsächlich tritt die Mutter eines Mitschülers ihres Sohns in sozialen Medien öffentlich als Kritikerin der Schutzmaßnahmen auf. Manche Posts leugnen die Gefahren von Corona.

Könnte es sein, dass die Mutter den Negativtest ihres Sohns fälschte? Dass er sich, möglicherweise, infiziert in der Schule bewegen könnte?

K. suchte das Gespräch mit dem Schulleiter. Sie wandte sich auch an das Kultusministerium. Überall erhielt sie dieselbe Antwort: Die Entscheidung, dass Eltern den Test selbst durchführen können, habe der Freistaat Sachsen getroffen und sie stehe fest. Eine Regelung wie es sie in Bayern gibt, wo Schülerinnen und Schüler den Test in der Schule absolvieren müssen, sei auch in Zukunft nicht vorgesehen. Erst wenn beispielsweise eine große Anzahl von Betrugsfällen bekannt werde, könne man die Strategie überdenken.

Manche Eltern nennen Corona-Tests an Kinder „Quälerei“

Sachsen lässt seinen Eltern die Freiheit, ihr Kind selbst zu testen. Man könnte aber auch sagen: Das Land gibt ihnen die Möglichkeit, die Testpflicht zu unterwandern. Warum?

Auch die LVZ hat sich an das Kultusministerium und die Schulleitung gewandt. Ministeriumssprecher Roman Schulz verteidigt die Möglichkeit der Selbstauskunft. „Wir unterstellen den Eltern keine Betrugsabsicht“, sagte er. „Wir gehen davon aus, dass sie verantwortungsvoll handeln.“ Schulleiter Udo Zocher unterstrich, dass viele Eltern ihre Kinder emotional beim Testen unterstützen wollen. Dass sie dabei sein wollen. „Ich verstehe solche Eltern“, sagt er. Für Eltern an seiner Schule, die sich auf sozialen Medien gegen die Testpflicht positionieren und bei denen man annehmen müsse, dass sie ihre Kinder nicht ordentlich testen, habe er hingegen kein Verständnis.

Eine anderer möglicher Grund für die offene Regelung in Sachsens Schulen zeigte sich im weiteren Verlauf der ersten Schulwoche vor Ostern. Am OVG Bautzen gingen damals mehrere Eilanträge von sächsischen Eltern ein. Sie klagten gegen die Testpflicht. Eine Woche später bestätigte das Gericht das Verbot. Die wütenden Eltern veranstalteten daraufhin Demonstrationen. Einige von ihnen nannten Corona-Tests an Kinder dort „Quälerei“ oder „Körperverletzung“.

Tja, sagt K., die Angst sei weiterhin da

Ministeriumssprecher Schulz sieht das anders. Er sagt: „Bei den Selbsttests muss das Stäbchen wenige Zentimeter in die Coronatest, der wenige Zentimeter in die Nase eingeführt werden. Wenn Kinder popeln, sind die mit dem Finger weiter in der Nase als mit den Stäbchen bei den Tests.“ Das Konzept Testpflicht würde Schulen sicherer und Unterricht erst möglich machen. Und das würden die meisten Eltern in Sachsen auch unterstützen. „Die, die am lautesten schreien, sind wie so oft keinesfalls die Mehrheit“, so Schulz.

Es gibt keine Evidenz dafür, dass sächsische Eltern im großen Stil Tests fälschen. Von 327.000 sächsischen Schülerinnen und Schülern, absolvieren nach Angaben des Kultusministerium rund 300.000 ihren Test in der Schule. Die Möglichkeit der Selbstauskunft nutzen nur 14.000. Der Rest erschien nicht zum Unterricht – oder verweigerte den Test und wurde nicht in das Schulgebäude gelassen.

Nach vielen Wochen zu Hause schickte auch Claudia K. ihren Sohn T. am vergangenen Montag erstmals wieder in die Schule. „Wir schaffen es einfach nicht mehr“, sagt sie. Und die Angst, dass er sich in der Schule wegen unvorsichtigen Eltern ansteckt? Tja, sagt K., diese Angst sei weiterhin da. „Von nun an ist es eine Lotterie.“

Von Josa Mania-Schlegel