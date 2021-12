Wer am Heiligen Abend in Borna in die Kirche darf

Borna

Es wird der zweite Heilige Abend mit Zutrittsbeschränkungen in der Bornaer Stadtkirche. Wer die Christvespern am 24. Dezember hier sowie in der Kunigundenkirche besuchen will, für den gelten die 3-G-Regeln. Heißt: Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete, sagt Pfarrer Reinhard Junghans. Und wie schon vor Jahresfrist müssen sich Besucher vorher im Pfarramt der evangelischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land am Martin-Luther-Platz anmelden. Das ist in der katholischen St.-Josephs-Gemeinde Borna genauso.

Etwa 70 Leute in der Stadtkirche

Schließlich ist die Zahl der Besucher begrenzt. Etwa 70 Menschen dürfen die knapp einstündigen Gottesdienste besuchen, die in der Stadtkirche 15, 16 und 17 und 22 Uhr sowie in der Kunigundenkirche 15 und 16 Uhr beginnen. Dabei gelten die Abstandsregeln und selbstverständlich Maskenpflicht, wobei Familien zusammensitzen dürfen. Sie bilden eine „virologische Einheit“, sagt Pfarrer Junghans. Womit Menschen gemeint sind, die ohnehin permanent miteinander zu tun haben und unter einem Dach wohnen.

Kein klassisches Krippenspiel

Da es kein klassisches Krippenspiel geben wird, „denken wir doch über Alternativen nach“. Womöglich lasse sich die biblische Weihnachtsgeschichte pantomimisch darstellen. Die neue Gemeindepädagogin Lisa Günther hatte bereits kürzlich erklärt, dass es in diesem Jahr kein Krippenspiel gibt, so wie es aus corona-freien Jahren bekannt und üblich ist. Ohnehin wären die dafür notwendigen Proben nicht möglich gewesen, auch weil bisweilen ganze Schulklassen und damit die jungen Darsteller in Quarantäne sind.

Abstandsregeln in der katholischen Gemeinde

Auch in der katholischen Gemeinde gelten die Abstandsregeln sowie 3 G, sagt Kaplan Thomas Wiesner. „Wer nicht geimpft ist, der sollte einen tagesaktuellen Test mitbringen.“ Tests liegen im Zweifel auch in den Kirchen bereit. Katholische Gottesdienste finden am Heiligen Abend, 16 Uhr in Bad Lausick, 17.30 Uhr in Deutzen, 18.30 Uhr in Geithain sowie 22 Uhr in Borna, statt. Etwa 40, 45 Personen dürfen unter Corona-Bedingungen in die Kirche in der Stauffenbergstraße. Normalerweise passen 120 und mehr hinein.

Anmeldungen möglich

Im letzten Jahr hatten es sich eine Reihe von Leuten, die sich zuvor für die Weihnachtsgottesdienste bei der evangelischen Gemeinde angemeldet hatten, im letzten Moment anders überlegt. Pfarrer Junghans bittet deshalb, im Pfarramt auch zu Protokoll zu geben, wenn jemand den Gottesdienstbesuch am Ende doch scheut. Möglich ist das unter der Telefonnummer 03433/80 21 85, wo selbstredend ebenso die Anmeldungen entgegengenommen werden.

