Wer hat die zweite Röthaer Silbermannorgel in Betrieb genommen?

Rötha

Die Orgel aus der Werkstatt des berühmten sächsischen Orgelbauers Gottfried Silbermann in der Kirche „St. Georgen“ in Rötha wird in diesem Jahr stolze 300 Jahre alt. Das steht fest. Sie wurde vom Röthaer Schlossherren Christian August Freiherr von Friesen in Auftrag gegeben und im November 1721 vom damaligen Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau (1660 bis 1722) eingeweiht.

Nun platzt mitten in die Vorbereitungen für das große Jubiläum eine Erkenntnis, die für die mit zwei Silbermannorgeln ohnehin schon reich bestückte Kleinstadt das Zeug zur Sensation haben könnte. Es geht um die kleinere Orgel in der Marienkirche.

Bisher war man in Rötha und auch in der Fachwelt davon überzeugt, dass die gleich ein Jahr nach ihrer größeren Schwester in St. Georgen eingeweiht und somit auch ein Jahr später, also schon 2022, deren 300-jähriges Bestehen gefeiert werden könnte. Doch das stimmt nicht, sagt Markus Zepf (49), wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bach-Archiv in Leipzig.

Silbermann in Rötha ist Heimspiel für Orgel-Forscher

Der promovierte Musikwissenschaftler ist auch Orgelsachverständiger und nebenamtlicher Organist. Seine wissenschaftliche Karriere brachte ihn schon vor vielen Jahren in Kontakt mit silbermannscher Orgelbaukunst. Allerdings zunächst mit der des älteren Bruders Andreas Silbermann, der seine Instrumente ab 1701 im Elsass baute.

2016 kam Zepf ans Bach-Archiv in Leipzig. Drei Jahre später begann der Gedanke zu reifen, die Leipziger Forschungsstätte könnte die Röthaer Orgeljubiläen begleiten. Für Zepf, der das Projekt Orgeljubiläum Rötha übernahm, war das aufgrund seiner früheren intensiven Beschäftigung mit dem elsässischen Zweig der Familie Silbermann so etwas wie ein Heimspiel.

Die Orgeln in Rötha hatte er 2007 im Rahmen einer Orgelfahrt während einer Fachtagung zum ersten Mal gesehen. „Das war meine erste intensive Begegnung mit Rötha“. Selbst gespielt hat der die Orgel in St. Georgen zum ersten Mal 2020 während eines Treffens mit Kantorin Elisabeth Höpfner.

Kaum Unterlagen, nur Hinweise

Seine Forschungen beschränkte er von Beginn an nicht auf die Georgen-Orgel, sondern er nahm auch die in der Marienkirche ins Visier.

Den Vertrag über die Lieferung der Orgel für die Marienkirche kennt er mittlerweile fast auswendig. Der wurde unterzeichnet, als die Klänge der Einweihungsfeier in St. Georgen gerade so verklungen waren. Ostern 1722 sollte Silbermann liefern. Worauf sich vermutlich die bislang vorherrschende Annahme über das Alter des Instrumentes in St. Marien stützt.

Markus Zepf wollte mehr wissen, las sich durch Archive und fand – wenig. Allerdings Hinweise: So soll im Frühjahr 2022 in St. Marien ein bis November dauernder Umbau der Empore begonnen haben. Der Orgelbau, sagt Zepf, kann also erst 2023 begonnen haben. Und wegen der nötigen Temperaturen fürs Leimen des Holzes vermutlich auch erst im Frühjahr oder Sommer. Was ihn zu der Schlussfolgerung bringt: „Die Orgel wurde erst 2024 fertig.“

Bach könnte als Musikdirektor in Rötha gewesen sein

Der Unterschied von zwei Jahren könnte die Sensation bedeuten. Eröffnet er doch zumindest die Möglichkeit, dass der berühmte Johann Sebastian Bach 1685 bis 1750) die Orgel eingeweiht haben könnte. Denn Bach war zu der Zeit nicht nur Thomaskantor, er war auch Director Musices, so etwas wie ein städtischer Musikdirektor.

Hat Johann Sebastien Bach die Silbermannorgel in der Marienkirche in Rötha eingeweiht? Neueste Erkenntnisse lassen das möglich erscheinen. Quelle: Jens Paul Taubert, Peter Skibba

Vor Bach hatte Kuhnau dieses Amt inne und als solcher 1721, ein Jahr vor seinem Tod, den Auftrag zur Abnahme und Einweihung der Röthaer Orgel. Röthas Bürgermeister Stephan Eichorn, der Vorsitzender des Fördervereins der Marienkirche ist sagt angesichts der reinen Möglichkeit, Bach könnte hier die Orgel abgenommen haben: „Das wäre tatsächlich noch ein großer Schritt nach vorn für die Attraktivität unserer Marienkirche und ihrer Orgel.“

Allerdings: Sicher ist gar nichts. Während über den Bau der Georgenkirchen-Orgel allerhand Dokumente überliefert sind, fand Zepf für die Marienkirche so gut wie nichts, weder Baurechnungen noch etwas über die Fertigstellung. Nicht einmal der Einweihungstermin ist bekannt, und damit auch nicht, ob Bach in Rötha war: „Ich kann es nicht sagen, es gibt nicht ansatzweise einen Hinweis darauf, wer die Orgel geprüft hat“, bedauert der Wissenschaftler.

Info: Am 12. September wird ab 15 Uhr in der Georgenkirche die Festschrift zum Jubiläum der Silbermannorgel präsentiert. Markus Zepf stellt dann auch seine neuesten Forschungsergebnisse zu den Röthaer Orgeln vor. Die Festwoche beginnt am 26. September.

