Wer wird Sportler des Jahres im Landkreis Leipzig?

Es kann wieder abgestimmt werden! Nach zwei Jahren, in denen die Sportlerbälle und die Nachwuchssportlerehrungen pandemiebedingt ausfallen mussten, will der Kreissportbund Landkreis Leipzig nun in diesem Jahr gemeinsam mit der Leipziger Volkszeitung, der Sparkasse Leipzig und der Sparkasse Muldental die zwölfte Auflage auf die Beine stellen. Doch dafür braucht es zunächst eines: die Sportler und Sportlerinnen, die Mannschaften und die erfolgreichsten Kinder und Jugendlichen.

Bis zum Dezember vergangenen Jahres hatten die Vereine und Trainer die Möglichkeit, ihre Vorschläge einzureichen. Welche das sind und mit welchen Erfolgen die Sportler aufwarten können, zeigt die Leipziger Volkszeitung in einer Sonderveröffentlichung, die am Freitag erscheint.

Kreissportbund hofft auf Sportlerball in Zwenkau

Noch im Frühjahr dieses Jahres soll der Sportlerball wieder regulär stattfinden – und zwar in der Stadthalle Zwenkau. Der festliche Abend bietet mit Show-Auftritten, Festbuffet und Live-Band eine perfekte Gelegenheit, sich sowohl bei Sponsoren und dem Ehrenamt zu bedanken, mit Sportlern und Funktionären abseits der Sportstätten zu fachsimpeln und um neue Kontakte in ungezwungener Atmosphäre zu knüpfen. Die Nachwuchssportler-Ehrung folgt dann im Kinderparadies Grimma.

Wegen der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird noch nach einem Termin gesucht. Ursprünglich war der Festakt für Mitte März geplant. Zur Zeit lassen die sächsischen Corona-Regeln allerdings die festliche Übergabe der Preise nicht zu.

Nachdem bei der Sportlerwahl im vergangenen Jahr die Trainerinnen und Trainer im Fokus standen, um deren leidenschaftliches Engagement zu würdigen, stehen nun die Sportler wieder im Mittelpunkt. In die entsprechenden Vorschläge von Seiten der Vereine durften die Erfolge aus den beiden Sportjahren 2020 und 2021 (und in den Mannschaftssportarten die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21) einfließen, teilten die Initiatoren vom Kreissportbund in Naunhof mit.

Stimmzettel kann wieder verschickt werden

Wer nun aber den Titel „Sportler des Jahres“ und „Mannschaft des Jahres“ tragen darf, entscheiden die Leser der Leipziger Volkszeitung mit. Sie können wie gewohnt ihre Lieblinge auf dem Stimmzettel ankreuzen. Dieser kann bis spätestens 6. März an den Kreissportbund Landkreis Leipzig geschickt werden, Bahnhofstraße 25, 04683 Naunhof. Auch die Geschäftsstellen der LVZ in Borna und Grimma nehmen die Stimmzettel entgegen.

Von Julia Tonne