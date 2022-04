Werbener Feuerwehr wirbt mit ungewöhnlicher Aktion um neue Mitglieder

Pegau

Die Einsatzbereitschaft tagsüber ist gewährleistet – noch. Und Kameraden sind auch so viele dabei, dass die Aufgaben bewältigt werden können – noch. Dennoch steht die Ortsfeuerwehr aus Pegaus Ortsteil Werben vor Veränderungen und Herausforderungen. Namentlich vor der Schwierigkeit, neue Mitglieder zu finden.

„Im Augenblick noch sind wir gut aufgestellt, allerdings werden in den nächsten Jahren einige von uns in die Altersabteilung wechseln“, macht Mike Jagemann deutlich. Der stellvertretende Ortswehrleiter und seine Kollegen haben sich daher eine besondere Aktion einfallen lassen, um für sich und die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werben: Sie haben am vergangenen Wochenende Löscheimer verteilt.

Mit Sirenengeheul geht es durch die Ortschaften

Unterwegs waren sie in Seegel, Scheidens, Löben und Werben – „also in unserem Einsatzgebiet“, wie Daniel Sauermann betont. Der Feuerwehranwärter ist selbst erst vor gut einem Jahr zur Truppe gestoßen und hatte die Eimer, gemeinsam mit dem Hagebaumarkt, gesponsert.

An zahlreiche Haushalte wurden die Löscheimer verteilt. Quelle: Mike Jagemann

Von Haus zu Haus ging es am Wochenende, mit Sirenengeheul hatten sich die Kameraden bei den Einwohnern angekündigt. Und dann an sämtliche Haushalte die Eimer verteilt. Nicht nur an Familien, sondern auch an Senioren und Singles. „Denn wenn es wirklich in den Ortsteilen zum Brand kommen sollte, ist damit eine Eimerkette gewährleistet“, sagt Zugführer Lars Bartsch. Diese könne solange aufrecht erhalten werden, bis die Feuerwehr angerückt sei.

Bauherren bekommt statt Brot und Salz nun Eimer

Auch Bauherren, die noch mitten in der Bauphase stecken, um ihre eigenen vier Wände in Werben zu schaffen, werden künftig – sofern am Wochenende noch nicht geschehen – mit Eimern ausgestattet. „Dann gibt es zum Einzug nicht Brot und Salz, sondern mit dem Eimer den Hinweis, dass wir in Zukunft dringend neue Leute brauchen“, betont Jagemann.

Mit Löscheimern macht die Feuerwehr aus Werben darauf aufmerksam, dass sie neue Leute braucht. Quelle: Mike Jagemann

Sorge von Neulingen, es bei der Truppe zunächst schwer zu haben, sind laut Jagemann, Bartsch und Sauermann unbegründet. „Wir sind eine große Familie und bieten daher die beste Möglichkeit, sich ins Dorf zu integrieren und Anschluss zu finden“, sagt Letzterer, der ja selbst erst neu dazugestoßen ist.

Herausforderungen werden umfangreicher

Eines aber müssten Interessenten wissen: Bis zur Einsatzfähigkeit dauert es in etwa ein Jahr, „Zeit sollten die Anwärter investieren“. Und keine Herausforderungen scheuen, „denn die werden in den kommenden Jahren sicherlich noch etwas umfangreicher“, betont Jagemann. Darüber hinaus würden auch die Ausbildungen immer spezieller, weil auch die Technik weiter Einzug halte. „Und dann sollte für jeden was Passendes dabei sein.“

Dass die Werbener diese ungewöhnliche Aktion auf die Beine gestellt haben, ist der Sorge geschuldet, in naher Zukunft mal nicht mehr tagsüber einsatzbereit zu sein. So wie die Kitzener, die gerade noch neun Mann und daher am Tage nicht mehr einsatzfähig sind. „Noch sind wir in Werben 18 Aktive, darunter sogar elf Atemschutzgeräteträger. Aber ausruhen können und dürfen wir uns darauf nicht“, macht Jagemann deutlich.

Osterfeuer und Spielplatzeröffnung am 15. April

Weshalb auch in den kommenden Wochen jede Gelegenheit genutzt werden solle, um darauf hinzuweisen, dass die Feuerwehr gebraucht wird, gleichzeitig aber auch für Gemeinschaft steht. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Karfreitag, 15. April. An dem Tag laden die Werbener Kameraden nach zwei Jahren Pause wieder zum Osterfeuer ein. Um 18 Uhr geht es an der Lehmgrube los. außerdem wird der neue Kinderspielplatz eröffnet.

