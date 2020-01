Werke des Bornaer Malers Siegmund Kokot in Kitzscher zu sehen

Kitzscher

„Zeitsprünge“ in Öl werden von Sonntag an im Heimatmuseum der Stadt Kitzscher zu sehen sein. Der Heimatverein präsentiert dort Malereien des Bornaer Hobbymalers Siegmund Kokot. Dessen Schau mit historischen Ansichten wanderte soeben ohne Unterbrechung von der katholischen Kirche in Borna in den Ausstellungsraum im Seitengebäude des Kitzscheraner Rathaus.

Die Eile ist begründet, ist dem Heimatverein doch kurzfristig der eigentlich für Januar vorgesehene Aussteller abgesprungen. Siegmund Kokot war erst für das Frühjahr vorgesehen.

Siegmund Kokot : Malerei ist immer Hobby geblieben

Seit er denken könne, male der 58-Jährige. Und es klingt fast immer noch ein wenig bedauernd, wenn er hinzufügt: „Es ist immer Hobby geblieben.“ Denn Siegmund Kokot hätte seine früh erwachte künstlerische Leidenschaft gern als Lehrer an Kinder weitergegeben. Allerdings, erinnert er sich, hätte er damals Kunsterzieher nur in Kombination mit Russisch oder Deutsch werden können. Das wollte er nicht.

Kokots Bilder zuletzt in Bornas katholischer Kirche

Also machte er etwas ganz anderes, wurde Elektriker und malte nebenbei. In einer ersten künstlerische Phase wurde er zum Porträtzeichner. Während seines Armeedienstes zeichnete er für seine Kameraden Bildnisse von deren Frauen und Freundinnen. Bleistift und Kreide begleiteten Kokot auch weiterhin. Er zeichnete eine Serie von Bornaer Türen und Toren und war zeitweilig als Karikaturist für die Leipziger Volkszeitung tätig.

Siegmund Kokot malt leidenschaftlich gerne. Zeitweilig war er als Karikaturist für die Leipziger Volkszeitung tätig. Quelle: Julia Tonne

Vier Stadttore in vier Jahreszeiten

Später fand er zur Ölmalerei, womit er auch in die Fußstapfen seines Vaters trat, der von Beruf Maler war und in der Freizeit Bilder malte. Siegmund Kokot wollte gern die einstigen vier Stadttore Bornas malen, fand davon aber lange keine historischen Ansichten, bevor er im Stadtarchiv auf eine Zeitschrift von 1830 stieß.

Auf den 2017 und 2018 Bildern gemalten Bildern erscheinen die Stadttore jedes in einer anderen Jahreszeit und in einem frei erfunden historischen Kontext. In den hat Kokot historische Persönlichkeiten gestellt, die einmal in Borna waren: Luther, Napoleon, Dinter...

Sein Bild vom katholischen Pfarrhaus in der Stauffenbergstraße hat sogar einen konkreten, jüngeren historischen Bezug: 1984 war Mutter Theresa (1910 – 1997, 2016 heilig gesprochen) zu Gast in Borna. Im Jahr 2018 malte Siegmund Kokot das Bild dazu. Auch das wird ab diesem Sonntag, 19. Januar, in Kitzscher zu sehen sein. Die Ausstellungseröffnung beginnt 14 Uhr.

„Zeitsprünge“, Historische Malereien in Öl von Siegmund Kokot, Heimatmuseum Kitzscher, Ernst-Schneller-Straße 1, 19. Januar bis 1. März, geöffnet sonntags 14 bis 17 Uhr.

Von André Neumann