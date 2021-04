Borna

Kein gemeinsamer Ton mehr. Seit Oktober. Da steckten die Mitglieder der Bornaer Kantorei in der Vorbereitung der Weihnachtszeit. Zumindest in abgespeckter Form sollte es im Dezember in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz mit der Böhmischen Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba und Felix Mendelssohn Bartholdys „Vom Himmel hoch“ weihnachtliche Klänge geben. Doch noch im Oktober musste der Klangkörper unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Jens Staude seine Proben einstellen. Seither bleiben den Sängern im mehr oder weniger konsequenten Lockdown nur noch die sozialen Medien.

Nachrichten über Whatsapp

„Mehr als 80 Prozent der Kantorei sind in einer Whatsapp-Gruppe“, sagt der Kantor. Auf diese Weise werden regelmäßig Nachrichten ausgetauscht und auch Gratulationen zu Geburtstagen verschickt. Staude selbst hat zu Weihnachten allerdings Karten an die Sänger geschrieben, zu Ostern macht er das wieder.

Vorbereitung ist wichtig

Wann die Kantorei wieder zu Proben zusammenkommen kann, steht in den Sternen. Da geht es dem Kirchenchor nicht anders als anderen Chören auch. Kantor Staude hat zwar etwas mehr Zeit, an der Orgel zu üben. Ansonsten aber bleibt ihm vor allem, Konzepte für Veranstaltungen mit Gesang in der Kirche zu schreiben, die im schlimmsten Fall wieder im Papierkorb landen. Aber die Vorbereitung sei prinzipiell wichtig, um loszulegen, wenn es wieder möglich sein sollte.

Johannespassion muss warten

Schließlich arbeitet die Kantorei bereits seit Jahren an einem ambitionierten Projekt – der Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. So erklangen vor zwei Jahren Choräle aus der Passion in der Stadtkirche. Vor Jahresfrist sollte sie vollständig aufgeführt werden, was wegen der Pademie ebenso unmöglich wurde wie die für dieses Jahr geplante Aufführung.

Chemnitzer Barockorchester verpflichtet

Aber Staude gibt sich optimistisch und kämpferisch. Gleich nach der Absage der Aufführung in diesem Jahr verpflichtete er das Chemnitzer Barockorchester erneut – und zwar für den 9. April 2022. Dann soll das vollständige Werk in Borna zu hören sein. Um dazu in der Lage zu sein, müssten die Kantorei wenigstens in einigen Monaten wieder proben dürfen.

Von Nikos Natsidis