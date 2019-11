Wichtige Straße in Rötha ist wochenlang blockiert

Rötha

Eine wichtige Verkehrsader in Rötha bleibt voraussichtlich noch für mehrere Wochen gesperrt, nachdem in der Lessingstraße ein Kanal eingebrochen war. Die Sperrung betrifft vorläufig den Kreuzungsbereich mit der Mozartstraße.

Dieser Teil der Lessingstraße ist die Zufahrt zur Stadt für alle, die aus Richtung Süden über die B 95 nach Rötha fahren, und in der Gegenrichtung die Ausfallstraße in Richtung Leipzig.

Der Abwasserzweckverband Espenhain war vom zuständigen Straßenmeister über den Schaden informiert worden. Der hatte die Stelle sofort absperren und untersuchen lassen. Besonders überrascht dürfte man dort über den Vorfall nicht gewesen sein.

Abwasserkanal in Rötha mit einer Kamera untersucht

Denn erst wenige Tage zuvor, das sagte AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt der Leipziger Volkszeitung, war der hier verlegte Abwasserkanal mit einer Kamera untersucht worden. Von den jahrzehntealten Betonrohren sei nicht mehr viel übrig.

„Nicht mehr viel übrig“: Die Aufnahme zeigt ein Abwasserrohr unter der Lessingstraße in Rötha von innen. Quelle: AZV Espenhain

Viele Umleitungsmöglichkeiten gibt es in der Stadt nicht. Ausgewiesen ist die Umfahrung über die nördliche Lessingstraße, den Bahnhofsplatz und die Bahnhofsstraße beziehungsweise über den Töpferplatz und die Heinestraße. Ortskundige nutzen kürzere Umfahrungen.

Wie auch immer die Einbruchstelle umfahren wird – die Nebenstraßen in Röthas nördlichen Wohngebieten sind zumeist in keinem guten Zustand. Offiziell wird die Sperrung derzeit bis zum 15. November angekündigt.

Loch in der Lessingstraße Rötha. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie lange sie wirklich dauert, kann Lindstedt im Moment noch nicht sagen. Erst am Freitagnachmittag sollte entschieden werden, auf welcher Länge der Kanal erneuert werden muss. Eine Reparatur komme ohnehin nicht in Frage. Je nach erforderlicher Länge könnte der Neubau bis zu einem Monat dauern.

AZV will die Erneuerung auf jeden Fall in Angriff nehmen

Während der AZV die Erneuerung auf jeden Fall in Angriff nehmen wird, muss der Verband sehen, wo er das Geld dafür herbekommt. Immerhin handelt es sich beim betroffenen Teil der Lessingstraße aus Sicht von Lindstedt sogar um eine Bundesstraße. Über die rollte in der Vergangenheit jede Menge Umleitungs- und Schwerlastverkehr. Unter anderem wegen des Baus der B 93 in Borna und im Zusammenhang mit dem Autobahnbau.

Doch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), so der AZV-Geschäftsführer „tut sich schwer, hier noch Kosten zu übernehmen“. Denn die Straße werde in absehbarer Zeit, wenn die Autobahn fertig ist, herabgestuft. Vermutlich zu einer kommunalen Straße.

Dies Aussicht lässt angesichts des Schadens und des jetzt bekannt gewordenen Zustandes der Leitungen auch beim Stadtrat die Alarmglocken klingen. Die Stadt müsse darauf achten, warnte Uwe Wellman ( CDU), dass sie die Straße in einem ordentlichen Zustand übergeben bekomme.

Von André Neumann