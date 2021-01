Wie Borna die Beziehungen zu den Partnerstädten pflegt

Borna

Vier feste Partnerschaftsbeziehungen zu Kommune im nahen und fernen Ausland pflegt Borna, teilweise seit Jahrzehnten schon. Im Corona-Jahr 2020 sah allerdings auch auf diesem Gebiet vieles anders aus. Dennoch: Völlig abgebrochen sind die Kontakte nicht, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagt.

Kontakt über die modernen Medien

„Wir tauschen uns nach wie vor aus“, allerdings bevorzugt über die modernen Medien. Die Kontakt nach Irpin etwa laufe über Facebook oder WhatsApp. Dass auch die ukrainische Stadt, zu der Borna bereits zu DDR-Zeiten offizielle Partnerschaftsbeziehungen pflegte, von der Pandemie betroffen ist, machen Einzelschicksale deutlich. So sei Oxana Sulyma an Covid-19 erkrankt, sagt Luedtke. Die Frau ist in Borna keine Unbekannte, sondern bei Besuchen aus Irpin immer als Dolmetscherin im Einsatz. Bereits vor Monaten war die Frau des stellvertretenden Bürgermeisters von Irpin hochschwanger an Corona gestorben.

Masken nach Borna geschickt

Kontakte gibt es weiterhin auch zu den beiden chinesischen ihren Partnerstädten Hangzhou und Dujiangyan. Aus der 600 000-Stadt waren im Frühjahr Masken nach Borna geliefert worden, sozusagen als Spende von den Chinesen, die zu dieser Zeit schon größere Erfahrungen mit der Krankheit hatten.

Masken aus Borna nach China geschickt

Bereits zuvor waren allerdings Masken von Borna aus auf den Weg nach Dujiangyan gebracht worden. Dafür hatte sich vor allen Barbara Artelt, die Präsidentin des Deutsch-Chinesischen Zentrums Leipzig (DCZL) und ihr Mann, der frühere Stadtrat Gerhard Artelt, stark gemacht. 1000 Masken wurden nach China geschickt.

Jubiläumsfeier fiel aus

Dennoch sorgten die weltweiten Kontaktbeschränkungen im Corona-Jahr für weniger Kontakte als es sonst zwischen den Städten üblich ist. So fielen die Jubiläumsfeiern anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Beziehungen nach Etampes aus. Zu der Stadt im Großraum Paris pfleg Borna mittlerweile die am längsten ununterbrochen bestehende Partnerschaftsbeziehung.

Bornaer Feuerwehr will Kontakte ausbauen

Dennoch geht Oberbürgermeisterin Luedtke davon aus, das sich die Beziehungen zu den vier Städten mit der Besserung der Verhältnisse in Bezug auf Covid-19 wieder normalisieren. Das gilt für die Kontakte zwischen den Schulen, aber auch zwischen den Brandschützern. Die Bornaer Feuerwehr habe bereits klar gemacht, das sie am Austausch mit den ukrainischen Kameraden festhalten will.

