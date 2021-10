Wie Karnevalisten in Kitzscher die nächste Session feiern wollen

Kitzscher

Pandemie und Inzidenzen hin und her: Aus Kitzscher kommt jetzt gute Nachricht für alle Freunde des Faschings. Nach einer komplett abgesagte Session 2020/2021 wird jetzt wieder gefeiert.

Das teilt Andreas Friedrich vom Elferrat des Karneval Vereins Kitzscher (KVK) mit. „Es geht wieder los. Am 11.11.2021 startet endlich die nächste Karnevalsession.“ Und zwar wie üblich mit einer Schlüsselübergabe vor dem Rathaus um 11.11 Uhr.

Und auch die danach folgenden Veranstaltungstermine stehen alle schon fest. Gleich die erste Party steigt am 13. November im Rittersaal in der Bornaer Straße. Sogar zwei Aufführungen des beliebten Weihnachtsmärchens wollen die Karnevalisten in diesem Jahr noch stemmen, am 4. und am 11. Dezember.

Verein verkauft diesmal selbst die Karten

Im nächsten Jahr im Februar folgen der 1. und der 2. Tolle Tag und dazwischen die Weiberfastnacht. Beschlossen werden soll die Session am 27. Februar mit dem Karnevalsumzug.

„Alle Kinder und Erwachsenen sind hochmotiviert“ sagt Friedrich und weist damit jeglichen Verdacht zurück, die Programme könnten wegen der besonderen Lage weniger attraktiv ausfallen, als es die Kitzscheraner von ihrem KVK gewohnt sind. Alle vier Garden gehen an den Start, versichert das Elferratsmitglied. Gemeint sind die kleine, die mittlere und die große Garde und die jungen Damen, die sich Picco Bellas nennen. Auch das gesprochene Wort werde in der Bütt wie üblich zur Geltung kommen.

Die vorläufig einzige Änderung, die mit Rücksicht auf die Corona-Lage vorgenommen wird betrifft den Kartenvorverkauf. Die Karten gibt es nicht wie gewohnt im Blumenparadies auf der August-Bebel Straße, sondern die verkauft der Verein diesmal selbst. Zum Hintergrund sagt Friedrich: „Sollte es doch Absagen geben müssen, dann würden alle ins Blumengeschäft gehen und ihr Geld zurück haben wollen.“ Den Aufwand wolle man der Betreiberin ersparen.

Erstmals mit Live-Band

Deswegen verkauft der KVK die Eintrittskarten für die Veranstaltungen am 29.Oktober und am 5. November 2021 jeweils von 17 bis 20 Uhr in den Räumen des Vereins im Erdgeschoss des Vereinshauses in Kitzscher. Das ist das ehemalige Hortgebäude neben der Oberschule in der ­Trageser Straße 40c. Die Karten kosten 12 Euro.

Die Veranstaltungen finden nach jetzigem Stand unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Die erforderlichen Nachweise und eine Mund-Nasenbedeckung müssen alle Besucher mitbringen. „Wir versuchen, alles so unkompliziert wie möglich zu gestalten, denn wir wollen endlich wieder Karneval feiern“, sagt Andreas Friedrich.

Zur Eröffnungsveranstaltung am 13. November wird erstmals eine Live-Band für die Stimmung sorgen. Engagiert wurde die Party-Band Trio B XL aus Lützen bei Leipzig.

Von André Neumann