Wie Pegaus Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft finanziell aufgestellt ist

Der kommunale Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft in Pegau steht wirtschaftlich auf gesunden Füßen. Das verkündete der Geschäftsführer und Pegauer Bauamtsleiter Gunther Grothe in der jüngsten Stadtratssitzung, als der Wirtschaftsplan für 2021 einstimmig beschlossen wurde. So rechnet er in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 2,27 Millionen Euro, die im Wesentlichen aus Mieten und Grundstücksverkäufen resultieren.

Demgegenüber stehen Ausgaben von 1,04 Millionen Euro für die Sanierung von Wohnungen, Reparaturen sowie als größter Posten die Erschließung des neuen „Wohngebietes Schlossfabrik“. Vorgesehen ist das Areal für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 20 Wohnungen sowie acht Eigenheimen. Kreditaufnahmen für Investitionen sind für dieses Jahr nicht geplant.

Mietschulden liegen bei 39 000 Euro

Derzeit verwaltet der Eigenbetrieb 152 Wohnungen in Pegau und Umgebung. Der Vermietungsstand ist „sehr gut“, erläuterte Grothe und erwähnte zudem, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen ungebrochen groß ist. Die Mietschulden liegen aktuell bei 39 000 Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5000 Euro verringert.

Laut Wirtschaftsplan werden in diesem Jahr knapp 135 900 Euro Kreditschulden getilgt, die Restschuld beläuft sich aktuell auf 685 500 Euro.

