Wie Pegaus Weihnachtsbaum diesmal zum Markt gekommen ist

Pegau

Der neue Weihnachtsbaum für die Elsterstadt ist am Dienstag auf dem Markt vorm Rathaus aufgestellt worden. Problemlos erledigten das die Mitarbeiter des Pegauer Bauhofs. Und auch der vorherige Transport erfolgte unfallfrei. „Es ist nichts passiert“, sagte dann auch Bauamtsleiter Gunther Grothe noch vor der ersten LVZ-Frage. Was die Akteure und die Verantwortlichen im Rathaus mit Sicherheit aufatmen ließ – bei der Erinnerung ans Vorjahr. Damals war der Stadt der geschenkte Baum teuer zu stehen gekommen, weil er auf der Anfahrt fünf Häuserfassaden und fünf historisch anmutende Altstadt-Straßenlaternen beschädigt hatte. Und reichlich Spott hatte es noch obendrauf gegeben.

Anfahrt auf der Hauptverkehrsader der Stadt

Die vor zwölf Monaten für das Exemplar zu schmalen Straßen musste der aktuelle Transport allerdings auch nicht nutzen. Statt aus Carsdorf vom nördlichen Stadtrand kam der große Nadler diesmal aus dem Südwesten. „Der Baum wurde auf dem Gelände des ehemaligen Hortes am Schützenplatz geschlagen, er ist also städtisch“, so Grothe. Damit führte der Weg des Gehölzes über die Leipziger und die Helbigstraße zum Markt – die Hauptverkehrsader der Stadt, früher Fernverkehrsstraße, heute (Rest-)Bundesstraße 176, und damit breit genug.

Per Kranfahrzeug wird der etwa elf Meter hohe Baum an seinen Platz gehoben. Quelle: privat

Baum und Straßen werden in nächsten Tagen dekoriert

Rund elf Meter hoch ist der Baum, weiß der Bauamtsleiter von der Transportgenehmigung. Geschmückt werden soll das recht gut gewachsene Stück wohl noch in dieser Woche. In der nächsten sollen dann die Straßenzüge ihre weihnachtliche Dekoration erhalten. „Damit spätestens zum ersten Advents-Wochenende die Stadt ein bisschen nach dem großen Fest ausschaut“, meint Gunther Grothe. Den Weihnachtsmarkt und die Adventsmesse am 29. November musste Pegau allerdings corona-bedingt absagen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz