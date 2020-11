Borna

Schon seit Monaten bestimmen mal mehr mal weniger strenge Corona-Auflagen den Schulbetrieb in Borna und Umgebung. Mit dem zweiten Lockdown nach den Herbstferien ist die Verantwortung für Schüler und Lehrer nicht geringer geworden. Dabei lassen sich die Vorgaben nicht immer durchsetzen. Etwa an der Bornaer Dinter-Oberschule – im Sportunterricht. Zwar kann die Turnhalle vernünftig belüftet werden, aber eine Turnmatte nach jeder einzelnen Benutzung zu desinfizieren, „das geht nicht“, sagt Schulleiter Frank Ziemann. Das gelte auch für andere Sportgeräte wie Medizinbälle. Zudem sei es unvermeidlich, dass die Schüler miteinander Kontakt haben. „Wenn beim Springen einer dran ist, sitzen die anderen auf einer Bank.“

Verändert hat sich der Musikunterricht. Chorgesang ist gestrichen. Wenn jemand einzeln singt, steht er vorn und die anderen Schüler müssen weiter nach hinten rücken. Während es im Sportunterricht keine Maskenpflicht gibt, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude und auf dem Gelände Pflicht. Die Schüler, so Ziemann, halten sich im Wesentlichen daran, auch wenn sie immer wieder ermahnt werden müssen. Anders sieht es bei Erwachsenen, speziell manchen Eltern aus. Der Schulleiter musste sogar schon die Polizei rufen, weil sich ein renitenter Vater weigerte, eine Maske im Schulhaus aufzusetzen.

Anzeige

Kitzscher muss zwei Herausforderungen meistern: Baustelle und Corona-Regeln

Schüler und Lehrer an der Oberschule Kitzscher haben es mit einer doppelten Herausforderung zu tun. Neben den strengeren Corona-Regeln, die umgesetzt werden müssen, ist das Haus immer noch eine Baustelle. Fenster werden eingebaut, und die neue Fassade wird angebracht. Mit den Bauleuten gebe es immer mal wieder Diskussionen über das Tragen der Masken, sagt Schulleiterin Dagmar Schulz.

Bei den Schülern klappe es dagegen „im Großen und Ganzen“. Auf ihrer Webseite kündigt die Schule eine konsequente Umsetzung der Maskenpflicht an. Vor den Ferien wurden schon mal größere Schüler nach Hause geschickt, aber es gebe in der Schule auch noch eine stille Reserve an Masken.

Desinfektionsmittel und Seife an der Bornaer Dinter-Oberschule. Quelle: Frank Ziemann

Sie begrüße sehr, dass der Freistaat Sachsen den Lehrern die effektiveren FFP2-Masken zur Verfügung stellen will. Generell wünscht sich die Leiterin aber mehr Vorkehrungen für die Schulen, etwa Möglichkeiten, den Unterricht stärker zu entzerren. „Ich hoffe jeden Tag, dass wir keinen positiven Fall haben“, sagt Schulz. Schade sei, dass viele Angebote über den Unterricht hinaus jetzt wegfallen müssen. Ganztagsangebote mit externen Betreuern dürfen beispielsweise nicht stattfinden.

Oberschule Kitzscher - Bauzeit - Schulzeit -Coronazeit Quelle: Jens Paul Taubert

Grundschule in Rötha hat Masken auf Vorrat

An der Grundschule Rötha blieb gleich zu Schulstart nach den Ferien ein Schüler wegen Quarantäne zu Hause. Ansonsten seien alle wieder an Bord gewesen. „Wir setzen durch, was in der Allgemeinverfügung steht“, sagt Leiterin Silke Kruppe, die feststellt, dass alle Kinder und Lehrer dabei mitziehen. Und wenn mal ein Kind seine Maske vergisst, ist das kein Beinbruch. „Wir haben noch hundert Stück da, und ansonsten kauft der Förderverein welche.“

Die bisweilen unterschiedlich gesehene Frage, ob Lehrer im Unterricht eine Maske tragen müssen oder nicht, beantwortet Kruppa klar mit „Nein“: Denn es gebe in allen Klassen Integrationskinder beziehungsweise Kinder mit fremder Muttersprache: „Die müssen beim Sprechen unser Gesicht sehen“, ist die Schulleiterin überzeugt.

Noch kein positiver Fall an der Grundschule in Lobstädt

Dass die Kinder ziemlich locker mit der Situation umgehen, spürt Leiterin Viola Schwingel an der Grundschule Lobstädt. Die froh ist, dass es nach den ersten sieben Wochen im Schuljahr noch keinen positiven Fall in ihrem Haus gab. Die aber auch merkt, dass die Lehrerinnen angesichts der insgesamt stark steigenden Infektionszahlen unruhig werden.

Maskenpflicht klappt in Geithain gut

Die Masken tragen sie, stets griffbereit, unter dem Kinn: Die Mädchen und Jungen der International Primary School Geithain ziehen sie dann über Mund und Nase, wenn sie den Unterrichtsraum verlassen. „Wir haben darüber gesprochen, warum das notwendig ist. Es klappt sehr gut“, sagt Heike Bergmann, die die Grundschule in privater Trägerschaft mit aktuell 137 Schülern in acht Klassen leitet. Maskenpflicht bestehe in den Gängen, draußen nur dann, wenn Schulfremde in unmittelbarer Nähe seien. Letzteres geschehe aktuell höchst selten, denn: „Eltern dürfen zurzeit nur ins Schulgebäude in außerordentlich dringenden Fällen.“

Weil man – um das Infektionsrisiko zu verringern – weitgehend unter sich bleibt, hat das Konsequenzen für zwei der Ganztagsangebote am Nachmittag: „Tennis fällt aus. Da sind die Schüler sehr traurig“, sagt Bergmann. Und auch die Young Reporters, die Nachrichten-Profis, müssen pausieren. Alles andere wird von den Pädagogen selbst angeboten und findet statt. Sportunterricht wird ebenso praktiziert, „allerdings möglichst kontaktfrei“. Summa summarum, so Bergmann, habe man sich mit den besonderen Umständen arrangiert: „Abstand und Masken sind kleine Möglichkeiten, die wir nutzen, um gesund zu bleiben. Die Kinder akzeptieren das, kommen damit zurecht.“

Elft- und Zwölftklässler müssen Maske auch im Unterricht tragen

„Unaufgeregt“ nennt Uwe Schmidt die Situation am Wiprecht-Gymnasium Groitzsch. Nachdem das Hygienekonzept angepasst wurde, arrangieren sich die Schüler damit, schätzt der Interimsleiter ein. Die verschärften Regeln seien per Eltern-E-Mail und auf der Homepage verkündet worden. „Mich haben ganz wenig Anfragen aus den Familien erreicht.“ Im Unterricht müssen „nur“ die Elft- und Zwölftklässler den Mund-Nasen-Schutz tragen, sonst im Schulhaus alle. „Die Pflicht zum Tragen der Maske gilt auch auf dem Schulhof, wenn der Abstand nicht eingehalten wird.“ Zum „Luftschöpfen“ seien aber einfach nur ein paar Schritte weiter zu gehen.

Für möglichst wenig Kontakt stehen im Sportunterricht derzeit nur Einzeldisziplinen auf dem Programm. Von etwa 35 Ganztagsangeboten fällt derzeit knapp die Hälfte aus: „Wegen der Partner von außerhalb, die Lehrer halten ihre Kurs aufrecht“, so Schmidt. Hingegen werden Exkursionen und Klassenfahrten in diesem Monat ebenso abgesagt wie Elternabende.

Schüler mit Abstand und Maske auf dem Schulhof des Groitzscher Wiprecht-Gymnasiums. Quelle: Mathias Bierende

Einen Corona-Fall hat es am Groitzscher Gymnasium noch nicht gegeben, so der amtierende Leiter. Lediglich eine Lehrerin sei mal in Quarantäne gewesen. Mehr Stundenausfall wegen eines erhöhten Krankenstandes gibt es auch nicht. Mit einer erneuten Lockerung zum Monatswechsel rechnet Schmidt nicht. „Vielmehr bereiten wir uns schon auf eine Klassentrennung und mehr Lernsax-Unterricht vor.“

Maskenpflicht in der Medizinischen Berufsfachschule der Sana-Klinik

Die Medizinische Berufsfachschule der Sana-Klinik in Borna setzt – genauso wie die allgemeinbildenden Schulen – die Sächsische Coronaschutzverordnung für Schulen um. Heißt: Die Schüler, die die Theorie im Gebäudekomplex in der Witznitzer Werkstraße büffeln, haben in der Einrichtung und auch während des Unterrichts eine Maske zu tragen. „Noch findet Präsenzunterricht statt“, sagt Cornelia Reichardt, Leiterin am Sana Bildungszentrum in Borna. Allerdings sei es jederzeit und sofort möglich, auf Homeschooling umzustellen. Immerhin habe die Sana IT Services GmbH, ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG, bereits im Frühjahr die richtigen Werkzeuge wie Videokonferenzen, Materialbereitstellung, Arbeiten an Dokumenten und Aufgaben geschaffen, damit das Lernen auch von Zuhause aus möglich sei. Mit dem Konzept für Homeschooling hatten die Sana Kliniken AG gar erst kürzlich den Deutschen Change Award 2020 gewonnen, eine bedeutende Auszeichnung im Gesundheitswesen.

Lesen Sie auch:

Von Nikos Natsidis, Julia Tonne, André Neumann, Ekkehard Schulreich, Olaf Krenz