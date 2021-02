Wie an der Ostsee: Buhnen für den Hainer See

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Der Hainer See ist nicht die Ostsee. Trotzdem ist die Fläche des Sees groß genug, damit hier starke Winde große Wellen vor sich hertreiben können. Doch was Surfern und Kitern Vergnügen beschert, setzt dem Ufer des Sees mächtig zu. Besonders betroffen ist der westliche Abschnitt des Nordufers.

Hier reihen sich Strände, Ferienhäuser und der Campingplatz am Ufer entlang. Deswegen ist hier auch die Betroffenheit am stärksten, wenn hohe Wellen Sand und Erdreich aus der Böschung spülen und so genannte Kliffe erzeugen.

Errosionen am Nordufer des Hainer Sees durch Wellen und Fließwasser. Quelle: Jens Paul Taubert

Als Kliffe werden Ausspülungen am Fuß einer steilen Küste bezeichnet. Die auftreffenden Wellen vertiefen die Hohlräume immer weiter, bis das überhängende Material darüber irgendwann abbricht. Setzt sich der Prozess ungehindert fort, frisst das Wasser sich immer weiter ins Festland hinein.

Ausspülungen so groß wie ein Mensch

„Irgendwann stehen die Ferienhäuser dann im Wasser“, beschreibt Valeska Költzsch vom Seebetreiber Blauwasser ein mögliches Szenario. Dessen Geschäftsführer Christian Conrad beobachtet das Problem schon lange mit Sorge. Ausspülungen und Abbrüche, teilweise so groß wie ein Mensch, gebe es überall am See. Aber am Nordufer, dort wo der Bebauungsplan gelte, seien die Folgen schlimmer als an den unberührten, wilden Uferabschnitten.

Blauwasser habe die LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft) schon vor rund fünf Jahren auf die Situation aufmerksam gemacht und um eine Sicherung des Ufers gebeten. Die LMBV habe sich auch verantwortlich erklärt, doch „die Mühlen haben lange gemahlen“, sagt Conrad. Blauwasser bemühte sich deswegen selbst um Abhilfe, ließ die weggespülte Strände immer wieder mit Sand auffüllen und die Ufer befestigen.

Ferienhaussiedlung Hain am Nordufer des noch zugefrorenen Hainer Sees. Steinschüttungen sollen hier den Strand und die Grundstücke schützen. Quelle: Jens Paul Taubert

Buhnen wie an der Ostsee

Das habe aber nie lange angehalten, meist nur bis zum nächsten Sturm, sagt Conrad. Jetzt aber will die LMBV Nägel mit Köpfen machen und das westliche Nordufer auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern dauerhaft vor den Folgen der Erosion schützen. „Dieser Uferabschnitt ist besonders windwellenexponiert, und weil die Wellen häufig schräg auftreffen, kommt es zum vermehrten Längstransport des sandigen Ufermaterials“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Bergbausanierers.

Die Karte zeigt rot umrandet den Sanierungsbereich am Hainer See. Quelle: LMBV

Danach könnte dieser Bereich des Hainer Sees tatsächlich noch mehr an die Ostsee erinnern. Denn zum Schutz des Landes vor der Kraft von Wind und Wasser sollen tatsächlich Buhnen gebaut werden, wie man sie von dort kennt. Vorgesehen sind 15 Buhnen aus Holz und fünf aus Steinen. Die werden rund 20 bis 45 Meter in den See hineinragen und sollen das Ufer schützen.

Hier haben die Wellen des Hainer Sees dem Strand am Campingplatz zugesetzt. Quelle: Blauwasser

Kies für die Strände

Zum Projekt, welches bis voraussichtlich Ende Dezember verwirklicht werden soll, gehört darüber hinaus eine Ufersicherung mit Steinschüttungen und die Erneuerung von rund 480 Meter Ufer mit Kies. Das werde laut Christian Conrad auch die Strände betreffen, die bekämen einen „barfußfähigen“ Kies. Insgesamt ist der Blauwasser-Chef zufrieden mit der von der LMBV gewählten Technologie. Denn es gebe an anderen Seen durchaus auch unansehnliche Wellenbrecher.

Einziger Wermutstropfen dabei: Weil sich die Arbeiten, die jetzt mit Abholzungen beginnen, durch das ganze Jahr ziehen werden, dürfte es auch zu Behinderungen während der Saison kommen. Das könne sowohl den Badebetrieb betreffen als auch die Sperrung oder zeitweilige Verlegung von Zufahrten. Dennoch ist Conrad überzeugt: „Das ist ein ganz wichtiges Projekt für den Hainer See.“

Blick auf den zugefrorenen Hainer See vom Nordufer aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Von André Neumann