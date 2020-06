Wie ansteckend sind Kinder? Großer Corona-Test am Gymnasium in Borna

Borna

Ein bisschen Biologie, ein bisschen Mathematik – und das ganze in der Aula, die aussieht, als wäre sie für den Katastrophenfall gerüstet. Liegen wie bei der Blutspende stehen an der Fensterseite, daneben Tische mit diversen medizinischen Gerätschaften, Ärzte und Pfleger kümmern sich liebevoll um Patienten, halten Händchen, spenden tröstende Worte. Im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna ist der „Unterricht“ in die Aula verlegt worden. Zumindest für die sechsten und zehnten Klassen. Für die Schüler stand am Mittwoch ein Corona-Test auf dem Stundenplan.

Das Gymnasium ist eine von insgesamt 18 Schulen im Freistaat, die von den sächsischen Ministerien für Kultus und für Wissenschaft für eine großangelegte Studie der Universitätsklinik Leipzig ausgewählt worden sind. 17 Ärzte, Medizinstudenten, Kinderärzte und Krankenpfleger tummelten sich daher im Gymnasium, um sowohl Schüler als auch Lehrer auf eine mögliche aktuelle Corona-Infektion und auf Antikörper zu testen.

Test auf aktuelle und bereits erfolgte Corona-Infektion

„Wir führen zwei Untersuchungen durch. Zum einen nehmen wir einen Rachenabstrich, um aktuelle Infektionen nachweisen zu können. Zum anderen nehmen wir den Schülern Blut ab, um Antikörper nach einer möglichen Infektion zu finden“, erklärt Anne Jurkutat, Leiterin der Ambulanz Life Child, die außerhalb der Corona-Zeit dafür da ist, Zivilisationskrankheiten zu erforschen. Ziel sei es, Auswirkungen der Infektionsschutzmaßnahmen sowie die Folgen der Lockerung zu ermitteln. „Wir wollen wissen, ob Kinder ansteckender sind als Erwachsene und Schulen zu Virenschleudern werden.“

Anne Jurkutat leitet die Ambulanz Life Child und ist ebenfalls für die Blutentnahme verantwortlich. Hier kümmert sie sich um Jona. Quelle: Julia Tonne

Erste Zwischenergebnisse der Studie weisen allerdings darauf hin, dass weder das eine noch das andere zutrifft. „ Borna ist jetzt die elfte Schule, an der wir testen. Bisher haben wir lediglich bei neun Schülern Antikörper nachweisen können – bei derzeit 1400 Probanden“, macht Jurkutat deutlich. Das sei nicht einmal ein Prozent. Aktuelle Infektionen gibt es noch weniger: nämlich gar keine.

Schüler durchlaufen beim Test mehrere Stationen

In Borna kommen nun noch einmal rund 250 Testpersonen hinzu. Eine von ihnen ist Lina. Die erste Station, die die Zwölfjährige ansteuert, hat noch nicht viel mit Biologie und Medizin zu tun. Hier muss die Schülern lediglich die Einwilligungserklärung abgeben, während Elena Rossi vom Life-Child-Team bei ihr Fieber misst. Ihre Temperatur ist mit 37,1 Grad Celsius unauffällig.

Nächste Anlaufstelle für Lina ist der Rachenabstrich. Medizinstudentin Josephin Hirschel nimmt sich der Sechstklässlerin an, erklärt ihr, dass sie einen Abstrich von der hinteren Rachenwand brauche. „Bei vielen geht das leider mit dem Würgereiz einher“, sagt Hirschel. Doch Lina hält sich tapfer, muss lediglich kurz husten. Die Mitarbeiter von Life Child stecken an dieser Station in Ganzkörperschutzanzügen und tragen Visiermasken. Der Grund: Schüler und Lehrer müssen hier ihre Masken absetzen, zudem passiert es, dass sie beim Abstrich eben die Mitarbeiter anhusten.

Ein bisschen Bammel hat Lina, als sie zur Blutentnahme muss. „Impfen kenne ich, aber Blut wurde mir noch nie abgenommen“, sagt sie. Doch Biologin Sarah Krause ist geduldig, sucht zunächst nach einer guten Vene, desinfiziert die Einstichstelle und erklärt nebenbei, was die gerade tut. Ein kleines Röhrchen Blut braucht es, dann ist auch diese Station geschafft. Während Lina nur noch abschließend alle Unterlagen abgeben muss und für ihren erfolgreichen Test ein Trostpflaster in Form von Gummibärchen bekommt, desinfiziert Krause alles, womit Lina in Berührung gekommen ist: die Liege, die Armlehne, den Stauschlauch, die Nierenschale.

Die Aula des Gymnasiums Borna wird zum Corona-Test-Labor. Quelle: Julia Tonne

Schulleiter hofft auf normalen Schulbetrieb so bald wie möglich

Für den kommissarischen Schulleiter des Gymnasiums Pascal Kühn ist der umfangreiche Corona-Test ein Glücksfall. „Nicht nur, dass der Test zeitgleich etwas Unterricht ist. Er scheint ja vor allem zu zeigen, dass Kinder eben nicht nur als Virenschleudern anzusehen sind.“ Kühn macht sich in Anbetracht der wochenlangen Schulschließungen und des noch immer eingeschränkten Schulbetriebs Sorgen um die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. „Das gemeinsame Lernen bleibt seit Monaten auf der Strecke, derzeit gibt es lediglich ein Aufarbeiten der Lerninhalte.“ Er hofft, dass die Ergebnisse offenbaren, dass Schulen so bald wie möglich wieder den normalen Unterricht aufnehmen können.

Jurkutat und ihr gesamtes Team besuchen jede der 18 Schulen erneut nach den Sommer- und noch einmal nach den Herbstferien. „Wichtig ist das, um das Infektionsgeschehen auch in Zukunft nachvollziehen zu können“, begründet sie.

Von Julia Tonne