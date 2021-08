Wie aus der Kegelbahn in Kahnsdorf ein Schmuckstück wurde

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Noch vor zehn Monaten war die Kegelbahn in Kahnsdorf in einem bejammernswerten Zustand: Die Tapete rollte sich von den Wänden, die Bahnen waren holprig, Wasser tropfte durchs Dach. Wenn die Kegler loslegen wollten, mussten sie erst mal die Pfützen wegwischen. Ganz anders heute: Der Flachbau in der Zöpener Straße sieht aus wie neu – innen und außen.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist Axel Dietrich und seinen Helfern zu verdanken. Der 46-jährige Besitzer der Auto-Werkstatt im Dorf gehört zu den knapp 50 Keglern, die das Haus regelmäßig nutzen. Seit den 1960er Jahren wird hier die Kugel geschoben. „Das war aber leider alles mächtig herunter gekommen, da musste was passieren“, meinte der Unternehmer. Er entschloss sich das Gebäude, das bis dato der Gemeinde gehörte, zu kaufen.

9900 Euro Fördergeld

Eigentlich wollte er nur das Dach erneuern. Doch dann gab es aus dem sächsischen Mitmach-Fond 9900 Euro Fördergeld: Die Baustelle wuchs. Die rund 500 Quadratmeter Nutzfläche verwandelten er und seine Mitstreiter komplett – mit viel Eigenleistung und günstigen Einkäufen aus zweiter Hand.

Zur Galerie Ein Unternehmer des Ortes küsste die alte Kegelbahn aus dem Dornröschenschlaf wach. Hier einige Fotos, wie es einst aussah und wie schön das kleine Sport-Haus nach der Sanierung wurde.

So bekamen er kostenlos aus der ehemaligen Sportgaststätte „Maxhütte“ in Neukieritzsch, die 2014 abgerissen wurde, die moderne Technik für zwei Kegelbahnen, die noch perfekt funktioniert. Die Kommune hatte sie damals einlagern lassen. Viele Materialien sowie Küche und Heizkörper kaufte der Kahnsdorfer gebraucht und dennoch im Topp-Zustand. Örtliche Handwerker und Freiwillige unterstützten ihn seit Oktober bei der Sanierung. Dach, Fußboden, Fenster, Heizung, Elektrik, Sanitäranlagen, Küche – alles wurde erneuert.

Schöne Eröffnungsfeier

„Hier ist ein Schmuckstück entstanden“, sagte Ortsvorsteher Claus Meiner. „Axel Dietrich und seine Helfer haben die Kegelbahn aus dem Dornröschenschlaf erweckt.“ Seit kurzem ist das Haus fertig – und schon jetzt sei es zu einem „wichtigen Treffpunkt für Kahnsdorf“ geworden.

Die besten Kegler bekamen beim Einweihungsfest einen Pokal. Axel Dietrich (r.) gratulierte ihnen. Quelle: privat

Vor wenigen Tagen fand die bestens besuchte Eröffnungsfeier statt. Der Hausherr lud zu Bratwurst und Getränken ein, Kahnsdorferinnen brachten leckeren Kuchen zur Dorfparty mit. Es gab Pokale für die besten Keglerinnen und Kegler sowie Tanzmusik vom DJ.

Unter diesen Bedingungen haben die Kahnsdorfer bis vor kurzem gekegelt. Quelle: André Neumann

Lesen Sie hier von den Anfängen des Projekts:

Fünf Gruppen trainieren aktuell in den Räumen, es gibt weitere Anfragen. Die Termine für Familienfeiern – die Räumlichkeiten lassen maximal 30 Personen zu – sind für dieses Jahr am Wochenende schon ausgebucht, auch für 2022 gibt es bereits Anfragen. Touristen vom Kahnsdorfer See melden sich ebenfalls fürs Kegeln im neuen Haus an.

Von Claudia Carell