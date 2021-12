Wie das erste Frauenhaus 1994 im Landkreis Leipzig entstand

Landkreis Leipzig

Im Sommer 1991 erhielt Brigitte Nagy, damals 39 Jahre alt, Post vom Arbeitsamt. Die Krankenschwester ohne Job bekam das Angebot, an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, kurz ABM, im sozialen Bereich teilzunehmen. „Ich sagte freudestrahlend zu und war froh, dass es erst mal weitergeht“, erinnert sich die Frau aus Kitzscher. Die Region hatte in den 1990er Jahren mit einer Rekordarbeitslosigkeit zu kämpfen.

In dieser ABM sollten Frauen Projekte entwickeln, die hierzulande weiterhelfen. „Dabei ging es darum zu überlegen, was Ost-Frauen nach der Wende brauchen“, erzählt sie. Drei Vorhaben kristallisierten sich heraus.

In der DDR gab es kein Frauenhaus

Erstens ein Bildungs- und Informationsbüro, dass Arbeitslose beraten sollte, wie sie sich in der Marktwirtschaft am besten für einen Job präsentieren. Zweitens ein Hilfsangebot für Seniorinnen. Und drittens ein Frauenhaus für den damaligen Landkreis Borna, wo Betroffene nach körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt Schutz finden können.

„Frauenhäuser gab es in der DDR nicht“, sagt Kerstin Kupfer. Sie kam nur kurze Zeit später zu dieser ABM. Es sei sicher, dass auch früher häusliche Gewalt häufig vorkam, allerdings wurde anders geholfen. „Es gab Fürsorgerinnen, auch Arbeitskollektive wurden in so einem Fall oft aktiv, mitunter auch Krankenschwestern.“

Erstes Domizil in Kitzscher

1994 eröffneten diese beiden Frauen mit wenigen Kolleginnen das erste Frauenhaus dieser Region im ehemaligen Lehrlingswohnheim in Kitzscher. Damit gehörten sie zu den Vorreitern. Außer in Leipzig gab es damals in Ostdeutschland kaum solche Schutzeinrichtung. Träger war und ist bis heute der Wegweiser-Verein mit Sitz in Böhlen.

„Obwohl die Problematik so schlimm ist, hatten wir dort auch eine schöne Zeit“, sagt Brigitte Nagy. Sie wohnte in Kitzscher im Wohnblock gegenüber und war hautnah involviert. „In kürzester Zeit waren die sechs Wohnungen des Hauses voll. Da lebten 30 Frauen mit ihren Kindern und es entstand eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig half und unterstützte. Das war beeindruckend.“

Hemmschwellen und Gerüchte

Die Betreuerinnen merkten aber auch, welche Hemmschwellen und Gerüchte es gab. „Einige dachten, die Bewohnerinnen dürfen nicht das Haus verlassen, was kompletter Unsinn ist“, erinnert sich Kerstin Kupfer. „Es kursierten Gerüchte nach dem Motto: Dort hocken ganz fürchterliche Emanzen, da darfst du nie wieder einen Mann ansprechen.“ Es gab auch Betroffene, die nicht ins Schutzhaus wollten, weil sie es als persönliche Niederlage empfanden.

Kerstin Kupfer, Leiterin des Frauenhauses im Landkreis Leipzig: „Es kursierten Gerüchte nach dem Motto: Dort hocken ganz fürchterliche Emanzen, da darfst du nie wieder einen Mann ansprechen.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Von 1994 bis 1997 hatte das Frauenhaus in Kitzscher seine Adresse, die geheim war, denn die Bewohnerinnen und ihre Kinder wollen nicht gefunden werden. Danach zog die Schutzeinrichtung in ein Haus in der Stauffenbergstraße in Borna und von dort noch einmal 2003 in eine andere Immobilie im Landkreis Leipzig, die aktuell für sieben Frauen mit ihren Kindern Platz bietet. Finanziert wird dieses Angebot mit Geldern des Freistaates Sachsen sowie Mitteln aus dem Landkreis.

Zusätzliche Ausbildung

Im nächsten Jahr ist noch einmal ein Umzug geplant. Dafür wird Geld gebraucht, die LVZ-Spendenaktion „Licht im Advent“ unterstützt dies.

Die Betreuerinnen absolvierten im Laufe der Jahre eine zusätzliche Ausbildung. Brigitte Nagy wurde Fachkraft für Soziale Arbeit. Kerstin Kupfer studierte berufsbegleitend Soziale Arbeit und leitet bis heute das Frauenhaus. Beide betonen, wie unendlich viel sie bei dieser Arbeit gelernt haben und welch schöne Freundschaften dadurch entstanden seien, „wir waren für viele Ersatz-Muttis“.

Schmerzhafte Momente

Aber es sei all die Jahre auch eine „Herausforderung“ gewesen mit „schmerzhaften Momenten“. Zum Beispiel wenn eine Frau sich entscheidet, mit ihren Kindern in ihre Gewalt-Beziehung zurückzukehren, obwohl die Betreuerinnen glauben, dass es nicht gut gehen wird. Die meisten Frauenhaus-Bewohnerinnen jedoch würden in ein selbst bestimmtes Leben finden.

Brigitte Nagy, heute 69 Jahre alt, hat noch bis vor einem Jahr im Frauenhaus gearbeitet. „Es war eine gute Arbeit, Menschen in schwierigen Situationen begleiten zu können“, sagt sie. Geschätzt habe sie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen: „Wir brauchten uns nur ansehen und wussten, was die andere jetzt denkt.“

Von Claudia Carell