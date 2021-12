Wie der Gemeinderat Elstertrebnitz zum Vodafone-Mobilfunkmast entscheidet

Elstertrebnitz

Die Kiste hatte von Anfang an Schlagseite. Bereits zum zweiten Mal hat sich die Vodafone GmbH für ihre Baupläne in Elstertrebnitz eine Abfuhr geholt. Nach dem einstimmigen Votum vom Mai des vergangenen Jahres lehnten in der Dezembersitzung erneut elf Abgeordnete die Errichtung eines Funkmastes im Ortsteil Trautzschen ab, zwei enthielten sich ihrer Stimme.

Acht Gründe gegen den Mobilfunkmast

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, fasste Bürgermeister David Zühlke (CDU) zusammen, „aber wir haben gute Gründe gegen diese Anlage. Genau genommen sind es acht.“ Im Einzelnen: mögliche Gesundheitsrisiken wegen elektromagnetischer Strahlen, fehlende öffentliche Widmung der Straße, Lage im Hochwassergebiet, Dienstbarkeit der angrenzenden Flächen für Medien, Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde, fehlende Prüfung von Alternativstandorten, fehlende Notwendigkeit eines Funkmastes sowie fehlende Beteiligung der Gebietskörperschaft.

Mehrfach hat er das Gespräch mit dem Landratsamt und der Bundesnetzagentur gesucht, sagte Zühlke. „Doch wir wurden von Anfang an vor vollendete Tatsachen gestellt. Das beweisen die E-Mail-Kontakte zwischen dem Antragsteller und der Agrargenossenschaft Auligk als Flurstückseigentümer.“ Die Gemeinde sollte nicht wirklich in die Planung einbezogen werden, „sondern nur als notwendiges Übel abgearbeitet werden“, mutmaßte er.

Es gibt kein klassisches Funkloch

Der Telekommunikationsriese plant den Bau eines 42 Meter hohen Funkmastes im Ortsteil Trautzschen. Weitere Sendeanlagen des Unternehmens befinden sich derzeit in Reuden und Profen (Gemeinde Elsteraue/Sachsen-Anhalt), Lucka (Thüringen), Groitzsch und Pegau. Die Versorgung ist insgesamt ganz gut, es gibt kein klassisches Funkloch, heißt es offiziell von Vodafone.

Allerdings gebe es Einschränkungen entlang der Bundesstraße 2 und eben in Elstertrebnitz. Und demnächst ende die Vertragslaufzeit der Antennen am Wasserturm Pegau für alle Netzbetreiber. Der Ersatz soll in der Gemeinde am Futtersilo errichtet werden.

Bürgermeister Zühlke erinnerte jedoch an den Glasfaserausbau im nächsten Jahr und dass, „kein Anlass zur Sorge hinsichtlich der Versorgung“ besteht.

Bauantrag bereits Anfang August gestellt

Das Verfahren um den Trautzschener Mobilfunkmast erscheint für die Gemeinde nebulös und verworren. So stellten Vertreter des Telekommunikationsunternehmens ihr Projekt am 14. Oktober dem Gemeinderat vor – und erwähnten mit keinem Wort den bereits gestellten Bauantrag vom 9. August.

Erst auf Nachfrage rückten sie mit der Sprache heraus, kritisierte Zühlke die Salamitaktik. „Allein dieser zeitliche Ablauf lässt erahnen, dass wir von vornherein kein Mitspracherecht bei der möglichen Standortsuche haben sollten.“ Auf das Angebot, Alternativstandorte zu suchen, sei nicht eingegangen worden.

Flurstück im Überschwemmungsgebiet

Als eins der wichtigsten Argumente führt der Gemeinderat die zu befürchtende elektromagnetische Strahlenbelastung ins Feld. „Deshalb hätten wir gern einen Standort weiter weg von der Ortslage“, so der Bürgermeister. Darüber hinaus befinde sich das Flurstück im Überschwemmungsgebiet der Weißen Elster. Als die Gemeinde 2010, 2011 und 2013 überflutet wurde, stand diese Fläche wochenlang unter Wasser.

„Es konnte nicht geklärt werden, wie in einem Hochwasserfall die Versorgung, Wartung oder gar ein Störungsfall der Anlage aussehen soll.“ Erschwerend komme hinzu, dass mit dem Bau des Hochwasserschutzwehres die Überflutungsgefahr für dieses Flurstück deutlich gestiegen ist. „Das überschüssige Wasser wird in die Elsteraue geleitet, in Richtung des geplanten Standortes“, heißt es im Ratsbeschluss.

Unterirdische Bebauung nicht genehmigungsfähig

Des Weiteren sei ungeklärt, wie der Funkmast mit entsprechenden (Leitungs-)Medien versorgt werden soll. Die Bundesstraße 2 diene als Hochwasserdamm, sodass eine unterirdische Bebauung nicht genehmigungsfähig ist. Ebenso unbeantwortet blieb die Frage der Höhensicherung.

Laut Brandschutzbedarfsplan gebe es derzeit keine Notwendigkeit zur Anschaffung von Höhensicherungs-Equipment. „Sollte der Funkmast errichtet werden, müsste dies in der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. Doch wer trägt die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten und wer kommt für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkameraden auf“, fragte Zühlke.

Entscheidung fällt das Bauaufsichtsamt

Das jüngste Ärgernis – und damit Grund Nummer 9 – flatterte erst vor wenigen Tagen auf seinen Schreibtisch. In den Bauunterlagen ist nicht die Vodafone GmbH als Bauherr aufgeführt, sondern die Vantage Towers AG aus Düsseldorf. „Wir kennen dieses Unternehmen nicht“, erklärte der Gemeindechef. „Wir haben nie Korrespondenz miteinander geführt. Das ist kein Miteinander, so lasse ich nicht mit uns umgehen. Wir haben eine große Verantwortung den Bürgern gegenüber.“

Die finale Entscheidung fällt allerdings das Bauaufsichtsamt im Landratsamt.

Von Kathrin Haase